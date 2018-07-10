Киноэпоха Молдовы: как в Кишиневе выбирали лучшие фильмы

По следам Всесоюзного кинофестиваля - как знаменитых артистов встречали в Молдове.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik, Нику Гончар. Когда все мы были одной большой страной, в разных ее городах проводился Всесоюзный кинофестиваль.

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Главное кинособытие

В 1975 году это главное событие в мире кинематографа принимал Кишинев.

На кадрах документального фильма мы видим, как в столицу Молдавии на Восьмой всесоюзный кинофестиваль съехались знаменитые советские актеры и гости из других стран — Вьетнама, Кореи и Кубы.

Среди артистов можно увидеть Савелия Крамарова, Алексея Баталова, Георгия Милляра, Олега Видова и многих других.

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Фестиваль стартовал 18 апреля, на нем было представлено 25 художественных фильмов и 13 анимационных и десятки документальных и научно-популярных.

Былые лауреаты

Лучшими фильмами года стали "Премия" киностудии Ленфильм, и "Выбор Цели" киностудии Мосфильм, лучшая мужская роль досталась молдавскому актеру Виктору Чутаку. Чутак (1938 — 2009) родился в селе Ширеуць под Липканами. Учился на театрально-кинематографическом факультете Института искусств в Кишиневе, в классе Валерия Купчи.

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В 1980 году артист становится лауреатом Государственной премии, а в 1991-м ему присвоено звание народного артиста. После реорганизации театра имени Пушкина Виктор Чутак назначен художественным руководителем Театра-студии имени Михая Еминеску, который в 1994 году был преобразован в Национальный театр.

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В кинематографе актер дебютировал в 1966 году, снявшись в фильме Эмиля Лотяну "Красные поляны".

Аллея дружбы

Итак, вернемся к кадрам документального фильма. На них мы видим, как участники кинофестиваля возложили цветы к памятнику Ленину, который некогда стоял на центральной площади Кишинева, а затем принимали участие в посадке Аллеи дружбы в парке имени Ленина (Долина роз). Открытие фестиваля проходило во дворце "Октомбрие", а звезд советского кино и их коллег из-за рубежа возили в село Долна, в бывшую усадьбу Ралли, где уже тогда был филиал кишиневского дома-музея Пушкина.

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Времена меняются, и многие привычные для нас явление уходят в небытие. Жаль, что теперь никаких исключительных событий из жизни кинематографа в Молдове больше не происходит.