Кишинев 20 лет назад - когда столица еще не стала деревней

Наглядное доказательство того факта, что столица Молдовы не так давно была еще в состоянии сохранить статус города не только на бумаге, но и де-факто.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Даже 20 лет назад Кишинев выглядел куда более перспективно, нежели в наши дни. Наследие советского периода в виде развитой промышленности, современных зданий как часть инфраструктуры, компактного жилого фонда — все это еще не полностью пришло на тот момент в запустение.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вандалы вконец изуродовали ротонду на Комсомольском озере в Кишиневе

Узнай это место в Кишиневе по старинной картине >>>

Все это можно увидеть в документальном фильме, снятом в 1998 году на национальном телевидении. Проект посвящен символическому для каждой цивилизации событию — смене столетий, а в этом случае — и тысячелетий.

На пороге ХХI века, а вместе с ним и третьего тысячелетия наш город, — об этом помнят многие, — был еще не так сильно перегружен транспортом, не захламлен обилием хаотично "натыканных" коммерческих пристроек, да и новостройки на сейсмически опасных участках земли никто пока что не возводил.

Еще одна старинная надпись на кишиневской улице >>>

Горожане еще могли любоваться зданием действовавшей еще гостиницы "Националь", от которой ныне — лишь остов. Восстанавливали старинные храмы, которым в прежнюю эпоху, увы, уделялось мало внимания.

В докфильме задействованы кадры кинохроник советского и румынского периодов, на которых представлена центральная площадь, кварталы нижнего старого города.

Глазам зрителей также предстает "кухня" тракторного завода, мастера-стеклодувы в процессе изготовления новых изделий, работа винно-коньячных и ковровых фабрик.

И как-то по-особому теплым выглядит празднование Храма Кишинева в центре города — с танцами, концертами и, конечно же, плодоовощными ярмарками.