Плетосу: старейший праздник стал основой большого фестиваля

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Главный специалист районного совета Яловень Виктор Плетосу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова об удивительной истории фестиваля "La vatra plăcintelor".

"В основе его — старинный народный праздник Елен. Его отмечали в день святых Константина и Елены. Девушки с этим именем и его производными, собираясь вместе, устраивали конкурсы самых вкусных блюд, шуток, песен и игр. Потом они отправлялись на сельскую хору", — поделился Плетосу.

© Sputnik / Т. Ананьина Молдавская кухня для туриста: экзотика или обыденность

Он отметил, что благодаря энтузиастам местного Дома культуры на основе этого праздника был организован ставший уже популярным фестиваль.

"Мы хотим, чтобы на этом мероприятии сложилась своеобразная мозаика из молдавских традиций и обычаев с песнями и играми. Мы еще ставим акцент на важной роли хлеба в рамках какой-либо традиции. Например, символике хлеба при встрече гостей, на свадьбе, пасхальные обычаи и другое", — заявил Плетосу.

По его словам, фестиваль уже стал визитной карточкой села.