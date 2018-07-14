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подземный город

Тайны подземелий Кишинева - место, созданное для карт, театра и кино

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (152)
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Найдут ли под кинотеатром "Патрия" в Кишиневе остатки здания Благородного собрания?

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik, Нику Гончар. После того, как в соцсетях появилась информация о наличии старинных подвалов под кинотеатром "Патрия" в Кишиневе, по городу поползли упорные слухи о том, что эти пространства — часть подземелий, охватывающих город.

Версий много

Легенда эта не нова, и многие в нее верят, да и доказательств того, что многие здание старого города связаны между собой под землей, — достаточно.

Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра Patria).
© Photo: blog.oldchisinau.com
Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра "Patria").

Что касается находки под "Патрией", директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ подчеркнул, что некоторые конструкции в толще грунта, возможно, будут найдены, если археологи проведут изыскания.

"Предполагаю, что специалисты обнаружат фрагменты первых в Кишиневе водопровода и канализации, запущенных в 1892 году, или остатки конструкций здания Благородного собрания, которое было прежде на этом месте, или же старинные подвалы", — отметил Штефэницэ.

По его словам, до возведения здания Благородного собрания на этом месте продолжался заложенный в 1818 году Публичный или Казенный сад, ныне Парк имени Штефана Великого.

Кишиневские благородные картежники

Здание Благородного собрания, на месте которого сейчас стоит кинотеатра "Патрия", было создано в 1888 году по проекту известного архитектора Генриха Лонского.

Князь Дмитрий Урусов, бывший некоторое время в начале ХХ века губернатором Бессарабии, писал, что первый кишиневский клуб, Благородное собрание, непохоже на обычные провинциальные клубы тех лет. Здесь всегда было полно посетителей, которые играли в карты с обеда, зимой расходились по домам в три-четыре часа ночи, а летом — в шесть-семь часов утра.

Урусов свидетельствовал, что доходы Благородного собрания от карточной игры были столь велики, что кухню здания отремонтировали за гигантскую по тем временам сумму — 36 тысяч рублей. А законные отчисления от карточных игр в пользу Красного креста в период русско-японской войны составляли до тысячи рублей в месяц!

"Играли в Кишиневе очень бойко, и в такия игры, которыя заставляли меня осторожно пользоваться моим званием почетного члена. Я посещал клуб очень редко, чтобы не являться в роли явного попустителя азартной игры, борьбу с которой я предоставил всецело полицмейстеру", — признается Урусов на страницах своих "Записок губернатора" (оригинальная грамматика сохранена — ред.).

В первые годы румынской оккупации в здании Благородного собрания открывается Национальный театр, который хвалили в местной прессе и 10 лет спустя. Позже в павильоне строения начинает работать "Веселый театр" Василия Вронского и Михаила Чернова, ставивших, как писали газеты в 1930 году, легкие французские комедии.

Судьба артиста

Василий Вронский, чье имя было помещено на афиши "Веселого театра" в Кишиневе, родился в 1883 году в Ковеле, до революции выступал в театрах многих городов России, а в 1914-1919 годах был ведущим актером и содержателем Русского театра в Одессе. В 1921 году Вронский даже снялся в нескольких книолентах, правда, не на родине, а в Германии.

С 1922 по 1941 год артист постоянно жил в Кишиневе, который, как и всю Бессарабию, многие русские, не принявшие власть большевиков, считали своей землей, осколком той России, которую они хорошо знали.

Вронский играл в русском театре "Колизей", а затем основал собственный "Веселый театр". Во время румынской оккупации Одессы (1941-1944) он стал главным режиссером Русского театра, который стали называть "театром Вронского". В 1944 году арестован СМЕРШем и репрессирован, погиб в ГУЛАГе в 1952 году, посмертно реабилитирован в 1996 году. Судьба Василия Вронского схожа с судьбой другого русского бессарабца — певца, танцора и ресторатора Петра Лещенко, о котором мы расскажем в одной из следующих публикаций.

Подхватили идею

Здание Благородного собрания снесли в 1935 году, чтобы на его месте построить современный и просторный кинотеатр. Пяти лет на воплощение этого замысла — румыны по требованию СССР ушли из Бессарабии. Недостроенный синематограф, если верить аэрофотоснимку тех лет, стоял и в 1944 году.

После освобождения Молдовы от фашистов кинотеатр решили, как говорится, довести до ума. Проектом занялись В. Войцеховский и М. Бербер и завершили его в 1952 году. Кинотеатр назывался сперва по-русски — "Родина", затем по-молдавски — "Патрия".

Кстати, как говорят, первые кинопоказы в Кишиневе проходили именно в здании Благородного собрания. Не это ли связь времен?

По материалам из открытых источников

Тема:
Легенды старого Кишинева (152)

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Теги:
кинотеатр "Патрия", Благородное собрание, кино, театр, Ион Штефэницэ, Кишинев
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