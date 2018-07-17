Эпоха Романовых в Молдове: храм в селе Похребя - живое воплощение легенды

Свято-Алексиевская церковь на левом берегу Днестра - уникальное для Молдовы сооружение, но, к сожалению, за более, чем 70 лет никто не удосужился его восстановить.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Столетие гибели семьи последнего русского императора — событие символическое, полное трагизма и, без преувеличения, эпохальное не только для истории России, но и для современной духовной жизни многих жителей этой и других стран, входящих с культурной точки зрения в орбиту феномена под названием "Русский мир".

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Как бы не трактовали мы сегодня расстрел царской семьи, в каком контексте не рассматривали бы, можно сказать одно, — это фатальное событие стало завершением целой эпохи, которая, по оценкам одним историков, насчитывает около двухсот лет, по другим — порядка четырехсот.

Наследие императорского Дома Романовых сегодня — конечно же, не только ныне живущие представители этого прославленного рода. Это, по сути, — вся "большая Россия" от первого царя династии Михаила Федоровича до Октябрьской революции. Это героические победы русских войск, монолитная российская дипломатия, благодаря которой в Европе на долгие десятилетия воцарялся мир. Это дворцы и целые города, освоение земель до самой Камчатки, русско-византийская геополитическая идея и плоды творчества гениальных литераторов, художников, скульпторов.

В Республике Молдова подавляющее большинство архитектурного исторического наследия досталось нам от эпохи Романовых. Но есть в нашей стране место, которое напрямую связано именно с семьей Николая Второго.

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На левом берегу Днестра есть старинное село Похребя (в русской традиции — Погребы), входит оно в состав коммуны Кошница Дубоссарского района. Там в 1912 году был возведен и стоит до сих пор Алексиевский храм. Таких церквей на западной окраине Российской империи, по легенде, должно было быть возведено двенадцать. И вот почему. Как известно, наследник престола цесаревич Алексей (спасибо предкам по линии британских монархов!) страдал гемофилией. Есть мнение, что от сильного недуга его излечил Григорий Распутин, которому до сих пор приписывают сверхъестественные способности. Предание гласит, что именно Распутин призвал царя возвести 12 православных храмов на границе тогдашней России, чтобы сын окончательно поборол болезнь.

Семь храмов было возведено, остальные замыслы сожрала Германская война и две революции. В октябре 1912 года, — кстати, относящегося к другому столетнему юбилею, изгнания Наполеона из России, — храм в Похребе был освящен и назван Алексиевским, по имени наследника престола.

Специалисты утверждают, что аналогов этому храму в Молдове нет, его архитектура и символика уникальны для нашей страны. Например, это единственное из сооружений культа в регионе, украшенное косым, Андреевским крестом.

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До 1944 года в Алексиевской церкви проходили службы. В период Великой Отечественной войны, во время Ясско-Кишиневской операции, уникальный памятник архитектуры сильно пострадал. Вековые стены испещрены следами от пуль, многое порушено из-за взрывов снарядов — церковь стоит на возвышенности, и ни одна из сторон не желала, чтобы враг использовал ее в стратегических целях. С тех пор храм пустует и постепенно превращается в руины.

Несколько лет назад, в пору столетия со дня возведения церкви, инициативная группа объявила о сборе средств на восстановление памятника архитектуры. Территория внутри храма и вокруг него была приведена в порядок, возведена небольшая часовня. Одним словом, взят курс на восстановление исторической справедливости. Остается надеяться, что когда-нибудь усилия в деле реставрации Алексиевского храма возымеют успех.