Славянский базар 2018: как артисты из Молдовы завоевали главные призы

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Впервые за 27 лет исполнитель из Молдовы завоевал на конкурсе "Славянский базар 2018" гран-при, заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова официальный представитель фестиваля, народный артист РМ Константин Москович.

Исполнитель Марчел Рошка представлял на конкурсе Румынию, но является уроженцем Кишинева.

"Это особое чувство для меня. Молдова неоднократно выходила на первое место. Но еще не было такого, чтобы кто-то выигрывал гран-при. Борьба была очень жесткой. Представитель из Молдовы Самир Логин выступил на уровне, но члены жюри, возможно, недооценили его или поставили оценки, как они чувствовали", — добавил Москович.

Музыкант отметил, что уже в первый день фестиваля выявились три фаворита — артисты из Беларуси, Казахстана и Польши, по очкам у них был большой отрыв от конкурентов.

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К концу конкурса сложилась такая ситуация, что у двух исполнителей — Марчела Рошки, представляющего Румынию, и Амре из Казахстана — набралось одинаковое количество баллов, вместе они вырвались вперед. В итоге жюри посчитало более достойным именно Марчела Рошку, пояснил Москович.

"После исполнения песни "Молитва" зрительский зал просто взорвался. Для меня это были сильнейшие впечатления. Вообще на фестивале я ощутил такую гамму эмоций, как больше никогда в жизни. Что интересно, пресса ни разу не подошла ко мне в первые дни конкурса. Я не ответил ни на один вопрос, не давал интервью", — поделился впечатлениями Марчел Рошка.

По мнению артиста, в начале конкурса его никто не воспринимал всерьез, но после второго выступления пресса уделяла ему повышенное внимание.

Также на детском "Славянском базаре" приняла участие юная молдавская артистка Андрея-Эмира Рацэ. Ей удалось занять третье место.