13:39 18 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Славянский базар в Витебске - 2018

Славянский базар 2018: как артисты из Молдовы завоевали главные призы

© Sputnik / Виктор Толочко
Культура
Получить короткую ссылку
8410

Молдавские исполнители стали триумфаторами крупнейшего музыкального международного фестиваля.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Впервые за 27 лет исполнитель из Молдовы завоевал на конкурсе "Славянский базар 2018" гран-при, заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова официальный представитель фестиваля, народный артист РМ Константин Москович.

Исполнитель Марчел Рошка представлял на конкурсе Румынию, но является уроженцем Кишинева.

"Это особое чувство для меня. Молдова неоднократно выходила на первое место. Но еще не было такого, чтобы кто-то выигрывал гран-при. Борьба была очень жесткой. Представитель из Молдовы Самир Логин выступил на уровне, но члены жюри, возможно, недооценили его или поставили оценки, как они чувствовали", — добавил Москович.

Группа DoReDos
© Sputnik /
DoReDoS: хотим взять реванш и снова выступить на Евровидении

Музыкант отметил, что уже в первый день фестиваля выявились три фаворита — артисты из Беларуси, Казахстана и Польши, по очкам у них был большой отрыв от конкурентов.

Москович: в погоне за куском хлеба жители Молдовы забывают о пище для души>>>

К концу конкурса сложилась такая ситуация, что у двух исполнителей — Марчела Рошки, представляющего Румынию, и Амре из Казахстана — набралось одинаковое количество баллов, вместе они вырвались вперед. В итоге жюри посчитало более достойным именно Марчела Рошку, пояснил Москович.

"После исполнения песни "Молитва" зрительский зал просто взорвался. Для меня это были сильнейшие впечатления. Вообще на фестивале я ощутил такую гамму эмоций, как больше никогда в жизни. Что интересно, пресса ни разу не подошла ко мне в первые дни конкурса. Я не ответил ни на один вопрос, не давал интервью", — поделился впечатлениями Марчел Рошка.

По мнению артиста, в начале конкурса его никто не воспринимал всерьез, но после второго выступления пресса уделяла ему повышенное внимание.

Также на детском "Славянском базаре" приняла участие юная молдавская артистка Андрея-Эмира Рацэ. Ей удалось занять третье место.

По теме

В Витебске открывается "Славянский базар"
Пригожин: "Евровидение-2018" подтверждает, что публика нуждается в "экшн"
Следующее "Евровидение" может пройти в Иерусалиме
Теги:
Славянский базар, победитель, Андрея-Эмира Рацэ, Марчел Рошка, Константин Москович, Витебск, Беларусь, Молдова, Культура и искусство, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

  • на пляже
    Утомленные солнцем

    Из-за установившейся в Эстонии жаркой погоды уже 16 человек, получивших солнечный удар, обратились за помощью к врачам.

  • Потоп на Революционной
    Уличная сеть

    Накануне очередного сильного ливня у тонущей минской улицы появился собственный аккаунт в социальной сети.

  • Археологические раскопки
    Археологическая редкость

    В деревне грузинского региона Кахети местные жители обнаружили средневековую печь для обжига глины.

  • Скачки на приз президента РФ - 2017
    Конь-огонь

    Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби".

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

  • Бочки с оксидом урана
    Борьба за уран

    Вашингтон может ввести пошлины на импорт урана из Казахстана – республика входит в число его главных поставщиков в Соединенные Штаты.

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Крестный ход, приуроченный к 100-летию гибели царской семьи
Крестный ход в 100-летие гибели царской семьи состоялся в Екатеринбурге
Путин в интервью Fox News ответил на вопросы об изоляции России, новом оружии и деле Скрипалей
Путин рассказал в интервью Fox News об изоляции России и новом оружии
Молдова теряет учащихся и преподавателей
Массовый исход: кого потеряла Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться