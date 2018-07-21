Кто такой Марчел Рошка, выигравший гран-при Славянского базара 2018

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Исполнитель Марчел Рошка, выигравший гран-при международного фестиваля "Славянский базар 2018" в Витебске, специально для Sputnik Молдова рассказал о своем пути к успеху.

"Родился я в Кишиневе. Пою с тех пор, как помню себя, всегда занимался именно пением. Уже лет в семь увлечение музыкой приобрело более серьезный характер, я выступил перед камерами в "Tante Ludmila Show". Можно сказать, что с этого все и началось в 1997 году", — поведал Рошка.

Он добавил, что ему 28 лет, а учился он в Румынии. Там же молодой исполнитель и решил испытать судьбу, выступая на различных фестивалях и конкурсах, а благодаря шоу "X-Factor" приобрел известность в Румынии.

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Род деятельности у Марчела Рошки достаточно широкий. Например, он работает в церкви — поет в церковном хоре. Еще он трудится в звукозаписывающей студии в качестве композитора, аранжировщика, а также выступает и как вокалист. Помимо этого, артист сотрудничает с Национальным театром оперы и балета имени Марии Биешу.

На "Славянском базаре 2018" Марчел Рошка хотел представлять Молдову, но не успел попасть на национальный отбор. В итоге выступал от Румынии.

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"После отбора в феврале к нам обратился продюсер Рошки Раду Буза и сказал, что у него есть исполнитель. Но мы уже не имели права менять кандидатов. Зато в Румынии на тот момент еще не был проведен отбор, и мы предложили ребятам попробовать свои силы там", — так объяснил ситуацию официальный представитель "Славянского базара", народный артист Молдовы Константин Москович.

Уже через румынский отбор Марчел Рошка попал на фестиваль. На самом конкурсе к нему поначалу никто не проявлял повышенного внимания. Пресса в первые дни даже не взяла ни одного комментария или интервью. Но зато после второго выступления и исполнения песни "Молитва" от журналистов пришлось буквально отбиваться.

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"Это прекрасный опыт. Очень счастлив, что стал первым, кто завоевал гран-при. Думаю, что это гордость для обеих стран. Благодарен Константину Московичу за его моральную поддержку. Он оказался возле меня в подходящий момент и сказал нужные слова, направил на этот путь. Это и принесло успех", — заявил артист.

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"После исполнения песни "Молитва" зрительский зал просто взорвался. Для меня это были сильнейшие впечатления. Вообще на фестивале я ощутил такую гамму эмоций, какую никогда в жизни прежде не испытывал", — поделился впечатлениями Марчел Рошка.

Также исполнитель отметил, что не отказался бы снова посетить фестиваль в Витебске, но, возможно, уже не в качестве участника, а приглашенного гостя.