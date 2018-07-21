Молдавские музыканты Sunstroke project "зажгли" в Юрмале у Лаймы Вайкуле

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Юрмале стартовал ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Randevu".

Уже второй год подряд его участниками становится молдавская группа Sunstroke project.

В концертной программе в зале "Дзинтари" музыканты спели композицию "Sun get down" и ставшую уже легендарной песню "Hey, mamma!", с которой они заняли третье место на "Евровидении 2017".

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В прошлом году они спели зажигательную "Мария Хуана" в тех самых костюмах, в которых выступили на Евровидении.





Фестиваль Лаймы Вайкуле впервые прошел в 2015 году. В этом году он прозвучал уже в четвертый раз. На него съезжаются главные артисты российской эстрады, в том числе и многие мировые звезды.