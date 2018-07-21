Молдавские музыканты Sunstroke project "зажгли" в Юрмале у Лаймы Вайкуле

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Юрмале стартовал ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Randevu".
Уже второй год подряд его участниками становится молдавская группа Sunstroke project.
В концертной программе в зале "Дзинтари" музыканты спели композицию "Sun get down" и ставшую уже легендарной песню "Hey, mamma!", с которой они заняли третье место на "Евровидении 2017".
Фестиваль Лаймы Вайкуле впервые прошел в 2015 году. В этом году он прозвучал уже в четвертый раз. На него съезжаются главные артисты российской эстрады, в том числе и многие мировые звезды.