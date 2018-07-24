Такого еще не было: как звучит рэп на гагаузском языке

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Творческие люди Гагаузии находят новые формы для популяризации традиционной гагаузской песенной и танцевальной культуры. Известный в автономии исполнитель современной и народной музыки Виталий Манжул завершил съемки клипа на старинную гагаузскую песню "Kız toplarmış". Первые кадры он опубликовал в социальной сети Facebook.

История песни Kız toplarmış насчитывает более ста лет. Автор клипа в интервью местным СМИ рассказал, что одна из основных задач этого музыкального видео — донести традиции гагаузского народа до современной молодежи.

В съемках клипа участвовали три поколения — представители коллектива Evelki Düz ava старшего возраста, танцоры ансамбля Kadinca и 16-летняя артистка из коллектива Düz ava — в клипе она танцует традиционный танец в современной молодежной одежде.

Съемки проходили в Гагаузии, в окрестностях города Чадыр-Лунга и близ села Джолтай. Как сообщается, премьера клипа состоится в ближайшее время.

Виталий Манжул получил известность как исполнитель рэп-композиций и популярных песен. Он широко известен своими аранжировками и видео-композициями, материалом для которых стали народные песни и танцы Гагаузии.