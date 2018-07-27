Власти Молдовы удивили жителей страны: на что выделят деньги из бюджета

Порядка четверть бюджета от общего объема затрат на фильмы, мультфильмы, телепередачи и даже видеоклипы будут выдавать из госбюджета Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Согласно решению парламента, с первого сентября 2018 года в силу вступит закон о привлечении инвестиций в область кинопроизводства и других аудиовизуальных произведений.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чирков-Гибу: Молодежь Молдовы хочет снимать кино — это самое главное

Государство будет предоставлять до 25% от общего объема расходов на проекты в данной области, а еще 5% даст, если начинание касается улучшения имиджа географических регионов и городов Республики Молдова.

Кинематографисты из ФРГ сняли фильм о Приднестровье >>>

Эти дотации смогут получить как физические, так и юридические лица, занимающиеся продюсированием аудиовизуального продукта. Но здесь есть несколько условий:

1. Получатели должны быть зарегистрированы в Молдове.

2. Должны иметь подписанный договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

3. Должны внести и собственный материальный вклад в производство.

Средства будут предоставлять на создание художественных полнометражных и короткометражных фильмов, полнометражных и короткометражных мультфильмов, сериалов, документальных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, телевизионных и реалити-шоу.

"Бычьи головы" — редкое молдавское блюдо для мирового кинематографа >>>

Решать вопрос о том, кого спонсировать, а кого нет, будет Агентство по инвестициям, подчиненное правительству.

Есть, правда, еще одно условие — воплощение проекта в жизнь должно продолжаться не более трех лет и начаться не позже чем через календарный год после выдачи сертификата на предоставление финансовой помощи.