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Кинозал

Власти Молдовы удивили жителей страны: на что выделят деньги из бюджета

© Fotolia / Mikhail Malyshev
Культура
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Порядка четверть бюджета от общего объема затрат на фильмы, мультфильмы, телепередачи и даже видеоклипы будут выдавать из госбюджета Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Согласно решению парламента, с первого сентября 2018 года в силу вступит закон о привлечении инвестиций в область кинопроизводства и других аудиовизуальных произведений.

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Государство будет предоставлять до 25% от общего объема расходов на проекты в данной области, а еще 5% даст, если начинание касается улучшения имиджа географических регионов и городов Республики Молдова.

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Эти дотации смогут получить как физические, так и юридические лица, занимающиеся продюсированием аудиовизуального продукта. Но здесь есть несколько условий:

1. Получатели должны быть зарегистрированы в Молдове.

2. Должны иметь подписанный договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

3. Должны внести и собственный материальный вклад в производство.

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Средства будут предоставлять на создание художественных полнометражных и короткометражных фильмов, полнометражных и короткометражных мультфильмов, сериалов, документальных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, телевизионных и реалити-шоу.

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Решать вопрос о том, кого спонсировать, а кого нет, будет Агентство по инвестициям, подчиненное правительству.

Есть, правда, еще одно условие — воплощение проекта в жизнь должно продолжаться не более трех лет и начаться не позже чем через календарный год после выдачи сертификата на предоставление финансовой помощи.

Теги:
кино, дотации, Молдова
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