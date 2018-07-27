Власти Молдовы удивили жителей страны: на что выделят деньги из бюджета

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Согласно решению парламента, с первого сентября 2018 года в силу вступит закон о привлечении инвестиций в область кинопроизводства и других аудиовизуальных произведений.
Государство будет предоставлять до 25% от общего объема расходов на проекты в данной области, а еще 5% даст, если начинание касается улучшения имиджа географических регионов и городов Республики Молдова.
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Эти дотации смогут получить как физические, так и юридические лица, занимающиеся продюсированием аудиовизуального продукта. Но здесь есть несколько условий:
1. Получатели должны быть зарегистрированы в Молдове.
2. Должны иметь подписанный договор о сотрудничестве с зарубежными партнерами.
3. Должны внести и собственный материальный вклад в производство.
Средства будут предоставлять на создание художественных полнометражных и короткометражных фильмов, полнометражных и короткометражных мультфильмов, сериалов, документальных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, телевизионных и реалити-шоу.
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Решать вопрос о том, кого спонсировать, а кого нет, будет Агентство по инвестициям, подчиненное правительству.
Есть, правда, еще одно условие — воплощение проекта в жизнь должно продолжаться не более трех лет и начаться не позже чем через календарный год после выдачи сертификата на предоставление финансовой помощи.