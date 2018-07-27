В Дубоссарах откроется юбилейный фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В очередной раз всех поклонников творческого наследия Владимира Высоцкого приглашают принять участие в фестивале его памяти в Дубоссарах.

ТИРАСПОЛЬ, 27 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Дубоссарах пройдет пятый по счету фестиваль памяти известного автора-исполнителя Владимира Высоцкого, в котором примут участие певцы с обоих берегов Днестра. Как рассказала корреспонденту Sputnik инициатор и идейный вдохновитель фестиваля Елена Степанова, на самом деле у дубоссарских мероприятий, посвященных памяти поэта, в этом году тоже круглая дата – 20 лет.

"Первый молодежный конкурс состоял всего из трех гитаристов и прошел 25 января в актовом зале Станции юных туристов. А пять лет назад любители творчества поэта предложили проводить концерты не только в январе, но и в июле – месяце, который в 1980 году стал последним в жизни Высоцкого", — пояснила Степанова.

В 2013 году фестиваль авторской песни впервые прошел на открытой площадке в парке Энергетиков и впервые при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. Тогда один из приднестровских участников и страстный поклонник творчества Владимира Высоцкого Алексей Бодян получил от представительства в подарок электрогитару. Россотрудничество и по сей день оказывает поддержку мероприятию.

Летом 2014 года фестиваль прошел на новой площадке в городском доме культуры "Эдельвейс", а в июле 2015 и 2016 годов вновь вернулся в зеленый театр в парке Энергетиков уже в статусе Открытого республиканского фестиваля.

"В Дубоссарах оказалось достаточно много любителей творчества Высоцкого. Мы старались радовать его почитателей, видимо, поэтому ни разу за эти годы не прервалась славная традиция вспоминать его песни не только зимой, но и летом. Горжусь тем, что ничего подобного нашим зимним концертам и летним фестивалям ни в одном другом приднестровском городе не было, и пока нет", — отметила Степанова.

По ее мнению, при поддержке представительства Россотрудничества, администрации города и района, общественных организаций у фестиваля есть все шансы получить статус международного.