Слухи о коме Кобзона: сестра артиста рассказала правду

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Сестра народного артиста СССР, депутата Госдумы России Иосифа Кобзона Гелена опровергла информацию о том, что знаменитый певец впал в кому.

"С Иосифом Давыдовичем все хорошо, он пьет кофе с Нелли Михайловной (своей супругой — ред.) и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", — сказала родственница артиста в беседе с корреспондентом RT.

Гелена добавила, что состояние ее брата тяжелое. Он сообщила, что Кобзон находится на плановом лечении, которое ему положено ввиду болезни.

"Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" — отметила она.

Ранее появилась информация о том, что Кобзон впал в кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.