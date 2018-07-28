В Кишиневе отметили день Крещения Руси торжественным богослужением

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В день крещения Руси, отмечаемый также как день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в Кишиневе состоялось праздничное богослужение в кафедральном соборе Молдавской православной церкви — храме Рождества Христова.

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Божественную литургию провел митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, рядом с которым молились епископ Сорокский Иоанн, епископ Оргеевский Силуан и келарь кафедрального собора протоиерей Вадим Кейбаш, представители монастырей и церковных приходов страны, миряне, иереи Молдавской православной церкви из Франции, Италии, Португалии и других стран.

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В ходе литургии выпускник теологической православной академии Виктор Запорожан был хиротонисан (рукоположен) митрополитом Владимиром в дьяконы кафедрального собора.

В конце богослужения глава Молдавской митрополии поблагодарил всех принявших участие в литургии и подчеркнул значимость для православных нынешнего дня, времени почитания святого князя Владимира.