От юных артистов до дипломатов: в Дубоссарах прошел фестиваль Высоцкого

ТИРАСПОЛЬ, 29 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. В Дубоссарах, под сводами летней эстрады Парка энергетиков, снова собрались поклонники творчества знаменитого поэта, актера, автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

Фестиваль авторской песни памяти Высоцкого с каждым годом привлекает с обоих берегов Днестра все больше почитателей таланта знаменитого барда. И все они, однажды приняв участие в этом событии, возвращаются снова и снова в эту теплую, дружелюбную атмосферу.

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"Фестиваль стал традиционным, народным, любимым и для выступающих, и для зрителей", — отметила одна из организаторов праздника, председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

Без органичений

Правила не ограничивают участников рамками выбора репертуара, наоборот, приветствуются любые интересные находки и полет фантазии, так что каждый волен определиться с номером сам. И вполне возможно исполнить свою авторскую песню или известную, но на новый манер, или любимую из наследия Высоцкого. Все зависит от желания выступающих.

"Каждый год фестиваль проходит с каким-то новым смысловым наполнением. Несколько лет назад одну и ту же песню исполняли многие участники. В прошлом году Высоцкого не только пели, но под него и танцевали", — вспоминала сотрудник Представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.

Разнообразна палитра не только репертуарная, но и возрастная — от юных исполнителей до весьма преклонного возраста. Юлия Коцофан со школьных лет принимает участие в фестивале, нынешний — ее третий по счету опыт. И каждый раз она исполняет песни Владимира Высоцкого. Признается, что сама сочиняет, но пока не готова представить свои авторские работы на публике.

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"Люди должны слушать песни Высоцкого. Это наша память. Я знаю их с детства, в семье они часто звучали, мои родители — музыканты. Я люблю его лирические песни. Мне они ближе по духу. На фестивале чувствуется, как ценят песни Высоцкого, любят их. У многих пробуждается ностальгия, и это ощущение передается даже нам, молодым людям", — поделилась впечатлениями Юлия.

Высоцкий в дипломатии

На нынешний фестиваль приехали и двое дипломатов — глава Представительства Южной Осетии в Приднестровье Виталий Янковский и руководитель Представительства Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман. Они уже второй год не пропускают это событие. В 2017 году они выступали вместе на сцене, в нынешнем же по объективным причинам им не удалось повторить свой дуэт.

"Здесь собираются люди, которые знают творчество Высоцкого. А в Абхазии к Владимиру Семеновичу сохраняется особое отношение. Ведь именно у нас снималось много фильмов с его участием. Он приезжал на съемки, а после, несмотря на усталость, давал концерты. И есть немало людей, которые помнят это", — рассказал Александр Ватаман.

Виталий Янковский на сцене выступил и на сей раз. По его словам, влившись в этот праздник в прошлом году, полюбив фестиваль, он решил посещать его ежегодно.

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"Фестиваль — хорошая основа для объединения, для того, чтобы еще раз подумать, включить мозги, вживую пообщаться, забыв про телевизор и интернет, еще раз задуматься о важных вещах, о которых писал Владимир Семенович и которые в принципе остаются неизменны", — отметил глава представительства Южной Осетии.

Песни Высоцкого исполняют всей семьей

За многие годы проведения в Дубоссарах различных мероприятий, посвященных творчеству Владимира Высоцкого, образовался костяк его почитателей. Как писал Sputnik, уже 20 лет подряд зимой, в день рождения барда, организуется концерт. И участвуют и в зимнем концерте, и в летнем фестивале не только местные поклонники, но и авторы-песенники из других городов, в том числе и из Кишинева.

"Выступить приехали наши друзья — семья Бодян. А у нас в Кишиневе уже почти 40 лет существует Клуб авторской песни. И мы дружим с ними многие годы. Это хорошие люди, которые, как и мы, очень любят Высоцкого. Они нас позвали и на сей раз", — пояснил кишиневский бард Юлиан Киркин.

Семья Бодян — из села Дойбань Дубоссарского района, страстные почитатели творчества Высоцкого. Они уже 12 лет принимают участие во всех мероприятиях, организуемых в память о барде.

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"Люди приходят сюда и исполняют песни Высоцкого, пропуская их через душу. Когда поют, оказываются в том времени, когда эти песни писались и звучали. Я и своих детей научил. И мой племянник, и мой брат со своей женой поют его песни. Вся семья наша любит Высоцкого и Россию", — признался Алексей Бодян.

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Как рассказал собеседник, они с родными и друзьями нередко собираются дома и музицируют вместе, вспоминая песни Высоцкого. Семья Бодян участвуют и в различных фестивалях в России. В 2017 году в Волгограде на Всероссийском фестивале памяти Высоцкого Алексей Бодян и Василий Апостол взяли гран-при.

Фестиваль в Дубоссарах организуется при поддержке Союза русских общин Приднестровья, администрация Дубоссар, представительства Россотрудничества в РМ, молодежного движения "Звезда" и Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра.