Это невероятно: вот каким был Кишинев почти 300 лет назад

Секреты нашего города раскрывает план местности, составленный почти три сотни лет назад.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik, Нику Гончар. Как часто мы можем заглянуть далеко назад, чтобы узнать, как выглядел когда-то город, в котором мы сегодня живем? Конечно же, все упирается в два фактора — наличие документальных подтверждений и артефактов, а также распространенности этой информации в массах.

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Директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ разместил в соцсетях изображение плана Кишинева образца 1739 года. Трудности в прочтении легенды плана на этой фотографии порождают ряд вопросов, которые для широкого читателя останутся пока что без ответа.

Беглым взглядом просматривая исторический документ, можно увидеть с детства знакомые кишиневцам места. Это река Бык в своем естественном русле, места, где несколькими десятилетиями спустя появятся Мазаракиевский храм, церковь Святых Константина и Елены (в последнем случае на том холме видны очертания земляной крепости).

© Sputnik / Miroslav Rotari Отнять Бернардацци: русофобия по-кишиневски

Сам же Кишинев был тогда предельно мал по нынешним меркам. Россыпи мелких точек, видимо, обозначают дома. Они стоят по обе стороны Быка и даже на возвышенности, с которой сегодня начинается верхняя Рышкановка, и где по сей день существует частный сектор застройки.

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Извилистыми линиями прочерчены притоки Быка, существующие по сей день. Ручей, обозначенный в историческом документе пунктиром, до сих пор течет через низинную часть Рышкановского парка и парка имени Бориса Главана.

Автор плана четко обозначил те немногие улицы, которыми в первой половине XVIII века обзавелся Кишинев. Сегодня их очертания частично повторяют улицРоманэ, Пушкина, Александри, Григоре Уреке и Александру Хыждэу.

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Проявите немного воображения, вспомнив тиражируемые сегодня воспоминания очевидцев, и Кишинев почти 300-летней давности с его глинобитными домами и плетеными заборами вновь возникнет перед глазами. Жаль, что с момента появления и развития Кишинева до наших дней дошло так мало материальных свидетельств…