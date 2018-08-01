Это невероятно: вот каким был Кишинев почти 300 лет назад

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik, Нику Гончар. Как часто мы можем заглянуть далеко назад, чтобы узнать, как выглядел когда-то город, в котором мы сегодня живем? Конечно же, все упирается в два фактора — наличие документальных подтверждений и артефактов, а также распространенности этой информации в массах.
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Директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ разместил в соцсетях изображение плана Кишинева образца 1739 года. Трудности в прочтении легенды плана на этой фотографии порождают ряд вопросов, которые для широкого читателя останутся пока что без ответа.
Беглым взглядом просматривая исторический документ, можно увидеть с детства знакомые кишиневцам места. Это река Бык в своем естественном русле, места, где несколькими десятилетиями спустя появятся Мазаракиевский храм, церковь Святых Константина и Елены (в последнем случае на том холме видны очертания земляной крепости).
Сам же Кишинев был тогда предельно мал по нынешним меркам. Россыпи мелких точек, видимо, обозначают дома. Они стоят по обе стороны Быка и даже на возвышенности, с которой сегодня начинается верхняя Рышкановка, и где по сей день существует частный сектор застройки.
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Извилистыми линиями прочерчены притоки Быка, существующие по сей день. Ручей, обозначенный в историческом документе пунктиром, до сих пор течет через низинную часть Рышкановского парка и парка имени Бориса Главана.
Автор плана четко обозначил те немногие улицы, которыми в первой половине XVIII века обзавелся Кишинев. Сегодня их очертания частично повторяют улицРоманэ, Пушкина, Александри, Григоре Уреке и Александру Хыждэу.
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Проявите немного воображения, вспомнив тиражируемые сегодня воспоминания очевидцев, и Кишинев почти 300-летней давности с его глинобитными домами и плетеными заборами вновь возникнет перед глазами. Жаль, что с момента появления и развития Кишинева до наших дней дошло так мало материальных свидетельств…