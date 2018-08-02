В гости к президенту Молдовы приехал Егор Крид

Молдавский лидер пообщался с популярным российским исполнителем Егором Кидом: о чем они говорили?

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с российским певцом Егором Кридом в своей резиденции в Кишиневе.

"Приветствовал исполнителя в нашей стране, пожелал ему успехов в творческой деятельности, отметив при этом, что он всегда желанный гость в Республике Молдова", — написал молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook.

В четверг вечером Егор Крид выступает в кишиневском клубе.

Егор Крид (Егор Булаткин) — российский деятель шоу-бизнеса, исполнитель песен в стиле хип-хоп. Является артистом компании Black Star, которая принадлежит известному российскому рэперу Тимати.