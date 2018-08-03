Резиденты российского Stand Up Show выступят в Кишиневе

В сентябре в столице Молдовы можно будет увидеть выступления знаменитых российских комиков.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Резиденты российского телешоу Stand Up приезжают в Кишинев. Выступление популярных стендап-комиков состоится 6 сентября в Национальном дворце имени Николая Сулака, международным информационным партнером выступает агентство Sputnik Молдова.

Каждую неделю зрители смотрят выступления звезд телешоу Stand Up по телевизору или следят за их творчеством в интернете. Уже в сентябре поклонники неординарного юмора смогут посетить живой концерт Stand Up, на котором выступят резиденты: Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тимур Каргинов и Стас Старовойтов.

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Выступление стендаперов привлекают зрителя не только острыми шутками, но также особенным стилем и подачей. Стендап-комики выражают свое мнение относительно различных вещей, которые происходят в мире, используя свое неординарное чувство юмора.

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Stand Up — это импровизация и живое общение с публикой, пародии и искрометные номера, а также рассказы о простых вещах без излишних ужимок и цензуры. Stand Up — это целое комедийное искусство, и теперь у кишиневцев появилась возможность познакомиться с ним поближе и насладиться неповторимой атмосферой яркого юмора.

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Начало концерта — 19.00.

Билеты можно заказать на сайтах: afisha.md и MTicket.md. Организатор мероприятия — информационно-развлекательный портал и сервис по продаже билетов Afisha.md.