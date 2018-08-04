Кишинев станет площадкой Международного кинофестиваля

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Кишинев станет одной из площадок Международного фестиваля короткометражного кино "KONIK 2018", заявил организатор этого мероприятия в Республике Молдова Игорь Мироник в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.

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Он добавил, что фестиваль проходит в Москве с 8 по 12 августа на пяти площадках, а молдавская столица станет шестой, где фильмы будут транслировать в режиме онлайн на террасе "Eli Pili" по адресу Букурешть, 68.

"Фестиваль "KONIKA" проходит в седьмой раз. Впервые в его истории будет организована международная площадка — в Кишиневе, в центре города". Мы сохраняем формат кино под открытым небом", — отметил Мироник.

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По его словам, на участие в программе подали заявки более 250 короткометражных картин, но прошли отбор только 50 из 10 стран мира. Мироник подчеркнул, что зрители увидят работы и молодых молдавских режиссеров.

"В прошлом году у нас сняли несколько короткометражных фильмов. В рамках кинофестиваля будут продемонстрированы три из них — все сняты в Молдове", — рассказал генеральный директор "Pascaru Production" Сергей Паскару.

Он уточнил, что это картины: "9 дней" Ивана Наниева, "Spectrum" Игоря Садовского и "Синдром Лазара" Евгения Дамаскина.

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Организаторы этого уникального для Молдовы события подчеркнули, что для Кишинева составили специальную программу — каждый день станет тематическим. Почти все представленные ленты по-своему особенны, ведь они сняты молодыми талантами, а в некоторых отметились известные актеры.

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Ранее в Молдове прошел кинофестиваль в похожем формате "Kinoshort 20:18". По словам организаторов, — это был эксперимент, который показал, что молдавской публике очень интересны тенденции мирового кино, и подобные мероприятия для нашей страны необходимы.