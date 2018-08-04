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Участники молдавской группы DoReDoS Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.

DoReDoS на "Жаре" заставили танцевать Баскова и Чурикову - видео

© Sputnik / Yana Zaharova
Культура
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Молдавский коллектив исполнил свой хит "My lucky day", а российские ведущие фестиваля пустились в пляс под эту музыку – смотрите видео.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS приняла участие в фестивале "Жара", который прошел в Баку на прошлой неделе. Первый телевизионный показ одного из музыкальных вечеров состоялся в субботу на "Первом канале".

Российская ведущая Яна Чурикова и ее соведущий на "Жаре" народный артист России Николай Басков сразу пустились в пляс, едва услышав первые аккорды песни DoReDoS.

Номер молдавской группы был несколько изменен по сравнению с постановкой, которую Марина Джундет, Сергей Мыца и Евгений Андриянов показали на "Евровидении", но и этот вариант публику впечатлил.

Вместе с участниками из Молдовы на концерте выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Ани Лорак, Диана Арбенина, Лолита, Тимати, Егор Крид, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Александр Маршал, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Сергей Шнуров, Николай Басков, Слава, Эмин, "А-Студио", Юлианна Караулова, Александр Панайотов, Сосо Павлиашвили, Альбина Джанабаева, "Градусы", Алессандро Сафина, Feduk, Jah Khalib, In-Grid, Зара, Анастасия Спиридонова, Интарс Бусулис, Жасмин и Артур Пирожков. 

Группа DoReDos
© Sputnik /
DoReDoS: хотим взять реванш и снова выступить на Евровидении

DoReDoS заняли десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", набрав 209 баллов. Песню "My lucky day" для этого музыкального состязания артистам написали народный артист России и Молдовы Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение", а в 2018-м его выиграла. Также DoReDoS участвовали в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году победили на "Новой волне".

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Теги:
танец, эфир, выступление, фестиваль, песня, фестиваль "Жара", Яна Чурикова, DoReDoS, Николай Басков, Баку
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