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Актриса Светлана Тома в роли Рады в эпизоде из фильма Эмиля Лотяну Табор уходит в небо.

Как снимали "Табор уходит в небо": фильм мог стать пятисерийным

© Sputnik / Тимофеев
Культура
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Заслуженный деятель искусств, актер театра "Сатирикус" Серджиу Финити в легендарной киноленте "Табор уходит в небо" сыграл цыгана Бубулю. Эта роль стала для него стартовой в кино. По признанию артиста, уроки гениального Эмиля Лотяну он запомнил на всю жизнь.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik, Дарья Чернега. На роль цыгана Бубули претендовало более десятка человек, с некоторыми даже были заключены контракты, вспоминает Серджиу Финити. Но легендарный Эмиль Лотяну все равно продолжал искать подходящую кандидатуру.

Встреча с Лотяну

Молодому Финити эта роль досталась почти случайно: помощником режиссера был сокурсник начинающего артиста. Однажды Финити получил от него срочную телеграмму с просьбой немедленно приехать в Каунас, где начинались съемки фильма "Табор уходит в небо".

Заслуженный деятель искусств, актер театра Сатирикус Серджиу Финити
© Sputnik / Nicu Goncear
Заслуженный деятель искусств, актер театра "Сатирикус" Серджиу Финити

"Лотяну посмотрел на меня и сказал — улыбнись. Я улыбнулся. Потом велел засмеяться — я начал смеяться. Потом сказал — плачь! Я заплакал. Эту проверку я прошел нормально. А потом он спросил: "На лошади скачешь?" Я сказал, что за три дня научусь, и после этого разговора отправился на полигон. На второй день он приехал туда на "Чайке", и я показал ему такие трюки как "свечка" и "обрыв в седле". То, что потом было снято в фильме", — рассказал молдавский актер.

Деспот на съемочной площадке, а после съемок теплый, близкий и душевный человек — такими воспоминаниями о характере Лотяну поделился Финити. От актеров режиссер требовал полной самоотдачи, невзирая ни на какие обстоятельства.

Кинорежиссер Эмиль Лотяну
© Sputnik / Галина Кмит
Кинорежиссер Эмиль Лотяну

Исполнителю роли Бубули пришлось в течение двух месяцев практически ночевать в самолете. По договоренности Лотяну с Молдавским академическим музыкально-драматическим театром им. А. С. Пушкина, в котором тогда служил Серджиу Финити, один день он должен был проводить на репетициях в Кишиневе, а на следующий уже находиться в украинском Закарпатье. Поэтому график был сумасшедшим. До обеда приходилось репетировать в театре, вечером ехать в аэропорт, а на рассвете уже быть во Львове, откуда такси везло через Карпаты прямо на съемочную площадку, рассказал Финити. Он вспоминает, что во время работы над фильмом было снято много уникального материала, которого хватило бы даже на пятисерийный фильм. Но по приказу сверху, пленку пришлось резать, как по живому.

"Я был в Москве и зашел на киностудию. Лотяну как раз монтировал этот фильм и плакал. Ему запретили делать две серии, сказали — только одну. Он плакал и говорил: "Сережа, посмотри, какие кадры!", — отметил Финити.

Настоящие цыгане

Лотяну в своей знаменитой ленте не сильно вникал в быт цыган, скорее, он хотел сделать поэтичную историю, такого мнения придерживается исполнитель роли Бубули. 

Кинорежиссер Лотяну во время съемок фильма Табор уходит в небо
© Sputnik / Тимофеев
Кастинг у Эмиля Лотяну: цыгане, печень и роль барона
Тем не менее в фильме "Табор уходит в небо" снимались и настоящие, кочевые цыгане. У них был свой флер, который привлекал режиссера, считает Финити.

"Снимая в Закарпатье, мы нашли кочевых цыган. Целый табор. На что Лотяну сказал: они безграмотные, без паспортов, но они полиглоты, которые знают венгерский, польский, румынский, русский языки. Они умнее вас!", — вспоминает актер.

В съемках фильма, а именно в массовках, принимало участие порядка сорока кочевых цыган, то есть целый табор. Некоторые роли исполняли и московские цыгане. Как вспоминает Финити, они были капризными. Например, после начала съемок могли повысить ставку. У режиссера были с ними конфликты.

Любовь к лошадям

Строптивыми на съемках были не только цыгане, но и их верные спутники — лошади. Как вспоминает Финити, в фильме были задействованы животные из подмосковного Алабино. С 1962 по 2002 годы там находился знаменитый кавалерийский полк — так называемый мосфильмовский. Исполнителю роли Бубули достался конь Закат — обладатель чемпионского титула и капризного характера. Закат не признавал Финити и, чтобы с ним подружиться, понадобилось время и забота. В Карпатах в перерыве между съемками актер кормил коня ягодами.

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"Прошел год, я снимался в фильме "По волчьему следу" и вдруг узнаю, что опять приезжает Алабино со своими лошадьми. Прошло несколько дней, и ассистент режиссера мне говорит, — видишь того рыжего коня в табуне? Это — Закат. Мы стояли метров за двести, но я окликнул его по имени. И вдруг он вышел из табуна, подошел ко мне и начал ластиться. Я, наверное, от любви так не плакал, как от этой ласки и признательности!", — рассказал трогательную историю Финити.

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Теги:
как снимали фильм, "Табор уходит в небо", режиссер, актер, съемки, Серджиу Финити, Эмиль Лотяну, Молдова
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