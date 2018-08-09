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Российское шоу Stand Up

Российское шоу "Stand Up" представит новую программу в Кишиневе

© Photo: Facebook / Stand Up
Культура
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Любители комедии смогут насладиться неформальной атмосферой уникального шоу без цензуры.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В сентябре этого года в Кишиневе, в Национальном Дворце "Николай Сулак", российское шоу "Stand Up" представит новую программу. Любители комедии смогут насладиться неформальной атмосферой уникального шоу без цензуры и познакомиться с творчеством популярных юмористов Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Тимура Каргинова и Стаса Старовойтова.

Артисты выступят с шутками, которые нигде раньше не звучали, и вряд ли прозвучат по телевизору или интернету. Более того, программа будет полноценной, без монтажа и купюр.

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Нурлан Сабуров – молодой казахский юморист. В студенческие годы он играл в КВН, однако, получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up. Харизматичный комик много шутит о своей национальности и семье, радуя слушателей неожиданной точкой зрения на совершенно обыденные вещи.

Алексей Щербаков – российский комик, прославившийся после участия в "Comedy Battle", резидент шоу "Stand Up", участник шоу "Закрытый микроfон". Зрители любят его умение найти смешное в самых обыденных вещах. Его монологи в жанре "комедии наблюдений" напоминают вербальные фотографии, снятые с неожиданного ракурса.

Тимур Каргинов – популярный юморист, бывший КВНщик, резидент развлекательного шоу "Stand Up" на ТНТ, член жюри и наставник телепроекта "Открытый микрофон". В школе Тимур сразу же стал любимцем среди учителей и одноклассников. Каждое его выступление вызывало гомерический смех и сопровождалось бурными овациями. 

Стас Старовойтов – один из пионеров нового для России комедийного жанра "стендап". В репертуаре Стаса много шуток о жене, теще и проблемах семейной жизни, поэтому за ним поневоле закрепился статус "семейного комика".

Stand Up – шоу которому удалось покорить сердца тысяч фанатов своими оригинальными шутками, разнообразием тем и свободой самовыражения, не переставая всякий раз удивлять публику чем-то новым. Концерт состоится 6 сентября. Начало — в 19.00. Организатор мероприятия – информационно-развлекательный портал и сервис по продаже билетов Afisha.md.

Международным информационным партнёром события выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова. 

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Теги:
Stand Up, юмор, Молдова, Культура и искусство
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