17:49 15 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.93
  • USD16.59
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Михаил Мунтян

Михаилу Мунтяну – 75: поздравляем, Маэстро!

© Sputnik / Rodion Proca
Культура
Получить короткую ссылку
4420

Коллектив Sputnik поздравляет знаменитого артиста с Днем рождения.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Народный артист СССР, народный артист Молдовы, знаменитый в нашей стране и далеко за ее пределами оперный тенор Михаил Мунтян отмечает в среду 75-летие.

Наверное, нет в Молдове и других странах, где почитают оперное искусство, никого, кто не восхищался бы глубоким талантом Михаила Мунтяна. Многие годы Маэстро радует нас своими выступлениями в рамках постановок спектаклей в Национальном театре оперы и балета и на других известных подмостках Молдовы и других государств, откуда к нам приходят приятные отклики о выступлении нашего певца, артиста и замечательного человека, педагога и музыканта.

Каждый выход на сцену, каждая партия, номер, с которым выступает Михаил Мунтян, пронизаны высоким смыслом, сильными эмоциями и, как сказал классик, правдой искусства. Многократно, — и каждый раз с новым восхищением, — мы слушаем его выступления в зрительном зале, по телевидению и радио, а теперь и в интернете, где также немало съемок опубликовано. Радамес в "Аиде", Рикардо в "Бале-маскараде", Германн в "Пиковой даме", Туридду в "Сельской чести", Канио в "Паяцах", конечно же, Каварадосси в "Тоске" и десятки других оперных партий и номеров других жанров — все это прочно вошло в золотой фонд наследия классического искусства.

Многие люди были удостоены звания народного артиста, но не всем из них сам народ подтвердил своею любовью, признательностью и восхищением право носить это звание. Звезда Михаила Мунтяна горит на небосклоне оперного искусства уже не одно десятилетие.

И немалую часть этого времени Михаил Иванович считает своим долгом не только развивать и, в хорошем смысле слова, пропагандировать классическое искусство своими выступлениями, но и взращивать, наставлять, пестовать новые поколения артистов этого жанра. Мунтян уверен, что его задача — искать, находить и ставить на долгую творческую дорогу тех, кого судьба одарила талантом. Его профессиональные победы — это не только аплодисменты, цветы и слова восхищения в его адрес, но и, конечно же, успехи учеников. А они не перестают радовать Мастера новыми творческими достижениями.

Мы от всей души поздравляем Маэстро с Днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, новых творческих свершений, благодарных учеников, верных друзей и единомышленников, талантливых коллег и, конечно же, любви и семейного тепла.

С уважением, признательностью коллектив Sputnik Молдова, в том числе и личные друзья.

По теме

Михаил Мунтян: СССР давно нет, но дружба с коллегами по сцене сохраняется
Михаил Мунтян: власть не заинтересована в развитии молодых талантов
Михаил Мунтян: бескультурье может захлестнуть Молдову
Михаил Мунтян - живая история молдавской Оперы
Теги:
день рождения, артист, опера, Михаил Мунтян, СССР, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Археологических раскопки в местности Гызылтепе Имишлинского района
    Пески времени

    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Самосвал с углем
    Обуздать цены

    Генеральная прокуратура Казахстана начала проверки угольных предприятий, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо.

  • Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
    Без вести пропавшие

    Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок фотографа Кристины Макеевой из серии Девушка в платье, снятый в Венеции, Италия
Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран
Не стало Эдуарда Успенского
Не стало Эдуарда Успенского
Район обрушения моста в Генуе – инфографика
Обрушение моста в Генуе - инфографика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться