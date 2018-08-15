Михаилу Мунтяну – 75: поздравляем, Маэстро!

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Народный артист СССР, народный артист Молдовы, знаменитый в нашей стране и далеко за ее пределами оперный тенор Михаил Мунтян отмечает в среду 75-летие.

Наверное, нет в Молдове и других странах, где почитают оперное искусство, никого, кто не восхищался бы глубоким талантом Михаила Мунтяна. Многие годы Маэстро радует нас своими выступлениями в рамках постановок спектаклей в Национальном театре оперы и балета и на других известных подмостках Молдовы и других государств, откуда к нам приходят приятные отклики о выступлении нашего певца, артиста и замечательного человека, педагога и музыканта.

Каждый выход на сцену, каждая партия, номер, с которым выступает Михаил Мунтян, пронизаны высоким смыслом, сильными эмоциями и, как сказал классик, правдой искусства. Многократно, — и каждый раз с новым восхищением, — мы слушаем его выступления в зрительном зале, по телевидению и радио, а теперь и в интернете, где также немало съемок опубликовано. Радамес в "Аиде", Рикардо в "Бале-маскараде", Германн в "Пиковой даме", Туридду в "Сельской чести", Канио в "Паяцах", конечно же, Каварадосси в "Тоске" и десятки других оперных партий и номеров других жанров — все это прочно вошло в золотой фонд наследия классического искусства.

Многие люди были удостоены звания народного артиста, но не всем из них сам народ подтвердил своею любовью, признательностью и восхищением право носить это звание. Звезда Михаила Мунтяна горит на небосклоне оперного искусства уже не одно десятилетие.

И немалую часть этого времени Михаил Иванович считает своим долгом не только развивать и, в хорошем смысле слова, пропагандировать классическое искусство своими выступлениями, но и взращивать, наставлять, пестовать новые поколения артистов этого жанра. Мунтян уверен, что его задача — искать, находить и ставить на долгую творческую дорогу тех, кого судьба одарила талантом. Его профессиональные победы — это не только аплодисменты, цветы и слова восхищения в его адрес, но и, конечно же, успехи учеников. А они не перестают радовать Мастера новыми творческими достижениями.

Мы от всей души поздравляем Маэстро с Днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, новых творческих свершений, благодарных учеников, верных друзей и единомышленников, талантливых коллег и, конечно же, любви и семейного тепла.

С уважением, признательностью коллектив Sputnik Молдова, в том числе и личные друзья.