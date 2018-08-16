В Дубоссары приглашают всех поклонников Виктора Цоя

В ближайшую субботу в Дубоссарах организуют музыкальный фестиваль памяти Цоя, который будет интересен всем почитателям творчества легендарного рокера.

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Дубоссарах в нынешнюю субботу, 18 августа, впервые пройдет открытый музыкальный фестиваль, посвященный памяти легендарного рок-музыканта и певца Виктора Цоя. В концертной программе — выступления исполнителей не только из Дубоссар, но также из других городов и районов Приднестровья.

"Мы не стали выдвигать строгие критерии отбора. В фестивале смогут принять участие не только профессионалы, но и любители, которые увлекаются творчеством Виктора Цоя. Кто захочет, кто услышал об этом вечере, кому интересно и важно выступить, тот и сможет себя проявить на фестивальной сцене", — рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Дубоссар Руслан Чабан.

Фестиваль организуют в парке Энергетиков.

© Sputnik / Галина Кмит Цой жив: откровенные цитаты и культовые песни легендарного рокера

По словам мэра, парк станет постоянным местом проведения различных мероприятий подобного рода как самое подходящее – он расположен на живописном берегу Днестра. И в ближайшее время предполагается внести еще некоторые преобразования в развитие этой парковой зоны.

Как писал Sputnik, недавно в парке Энергетиков прошел Фестиваль авторской песни памяти Владимира Высоцкого, который проводится в Дубоссарах уже много лет, и с каждым годом привлекает с обоих берегов Днестра все больше почитателей таланта знаменитого барда.

Цой жив: откровенные цитаты и культовые песни легендарного рокера>>>

Нынешний фестиваль организуется в память о Викторе Цое, который ушел из жизни 15 августа 1990 года в возрасте 28-ми лет в результате автокатастрофы.

Виктор Цой — основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран" за исполнение роли Моро в фильме "Игла" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.