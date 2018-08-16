Равнодушие к истории: неужели Кишинев лишится своего герба

В данный момент ограду на проспекте Виеру, где изображена одна из эмблем Кишинева, демонтируют для реставрации, сообщают в соцсетях.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Кишиневе, на проспекте Григоре Виеру, начали демонтировать чугунную декоративную ограду, отделявшую бульвар от проезжей части.

"Последний адрес" — российский проект, реализуемый и в Молдове >>>

Как сообщил в соцсетях житель столицы, краевед и историк Юрий Швец, элементы ограждения сняли на участке проспекта, близкого к мосту через реку Бык.

"Неясно, демонтируют ли ее на всем протяжении бульвара, собираются ли ее потом возвращать или заменят на что-то новое. Примэрия пишет, что это ремонтные работы, но очень надеюсь на то, что они знают, насколько эта оградка непроста и насколько она "кишиневская". Посмотрим, — прокомментировал Швец.

Бессарабские предки Киркорова — миф или реальность >>>

Он пояснил, что, "если присмотреться, то можно заметить, что отдельные секции оградки представляют собой эмблему Кишинева, которая в советское время была своего рода гербом города".

"Эмблема представляла собой щит с изображением стены кладки, стилизованной в виде листа виноградника, из которого вытекает родник", — уточнил Швец.

Действительно, так сложилось, что в советский период у Кишинева не было официального герба. В 1966 году к 500-летию (по прежнему исчислению — ред.) города была разработана городская эмблема — щит с изображением каменной кладки, стилизованной по форме в виде виноградного листа, из которой вытекает родник.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Многим будет, что вспомнить: раритетное видео прежнего Кишинева взорвало интернет

Родник здесь неслучаен — источник бил из склона Мазаракиевского холма, символического места основания Кишинева. Сейчас это место находится на территории офиса Ассоциации зеленого хозяйства. Кстати, эта эмблема нередко использовалась в оформлении города. А подробнее можно узнать здесь >>>

Это невероятно: вот каким был Кишинев более 200 лет назад >>>

Элементы ограды на проспекте Григоре Виеру спиливали и воровали "на фазенду" далеко не однажды, особенно в советское время. В 90-е, когда мэром Кишинева был Серафим Урекян, власти приняли решение забетонировать тонкие "ножки" элементов ограды, благодаря которым чугунную конструкцию было очень легко спилить. Но и в наши дни находятся умельцы, лишающие город украшения.