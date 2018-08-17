Десять причин пойти на шоу Stand Up: эта осень начнется с юмора

В четверг, 6 сентября, в Национальном Дворце "Николае Сулак" выступят самые популярные юмористы из российского шоу Stand Up.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Известные юмористы Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тимур Каргинова и Стаса Старовойтова, которые приедут в нашу столицу впервые. Комики развлекут публику качественным юмором, подарив отличное настроение!

Вот 10 причин для того, чтобы пойти на мероприятие:

Ты сможешь живьем увидеть артистов, которыми любовался только на экране. Целиком и полностью забудешь о стрессе и проблемах (по крайней мере, в течение двух часов). Услышишь новые шутки! Комики представят новую эксклюзивную программу, которую не покажут по телевизору или по интернету! Увидишь, насколько в реале узкие глаза у Нурлана Сабурова. Смех молодит. Ты будешь так смеяться, что после шоу тебя узнают с трудом. Проведешь вечер в четверг таким образом, что запомнишь его надолго! Ты обновишь чувство юмора и пополнишь багаж анекдотов, чтобы потом их рассказывать друзьям. Сможешь увидеть различные жизненные ситуации глазами опытных юмористов, и тогда начнешь относиться к проблемам с юмором. Сможешь похвастать перед друзьями тем, что пожимал руку Алексею Щербакову (даже если тебе это не удастся). Сможешь поселфиться с Тимуром Каргиновым, чтобы был пруф, или запостить сторис в своей инсте.

Организатор мероприятие — портал Afisha.md. Шоу состоится 6 сентября 2018 года, в Национальном Дворце "Николае Сулак". Начало в 19:00. Билеты доступны для заказа на сайтах: afisha.md и mticket.md.