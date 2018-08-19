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Серафима Германовна Бирман

Серафима Бирман - "герцогиня сцены" из Молдовы

© Sputnik / Б. Елин
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (312)
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О ней говорили: "это не игра, а апокалипсис!". В августе родилась советская актриса Серафима Бирман.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Неординарная внешность, огромный талант, а главное, — ей поверил сам Константин Станиславский. Все эти слова о великой советской и молдавской актрисе театра и кино, а также теоретике театрального искусства Серафиме Германовне Бирман.

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Будущая артистка родилась в Кишиневе 10 августа 1890 году в семье штабс-капитана 51-го резервного пехотного батальона Германа Бирмана и его жены Елены Ботезат.

Верю!

С юных лет Серафима очень стеснялась своей необычной внешности — костлявая фигура, длинный и выдающийся нос. Мальчишки то и дело кричали ей вслед: — "Бледная, как смерть, тощая, как жердь!". Поэтому еще тогда Бирман решила, что пойдет в актрисы, ведь все они красавицы, и она непременно станет такой же.

Детство Серафима провела в Молдове, — тогда еще Бессарабской губернии Российской империи. После окончания школы, кстати, с золотой медалью, она все же смогла осуществить свою мечту. Окончив театральную школу в Москве, Бирман попала на просмотр в театр к самому Константину Станиславскому. Задача выпала не из легких — разыграть этюд соблазнения мужчины, подыграть взялся сам теоретик кино.

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Как вспоминал Станиславский, она кокетливо села рядом, закинув ногу на ногу. Серафима закурила и придвинулась совсем близко, а юбка на ней вдруг стала очень короткой. Затем Бирман прижалась к нему плечом и улыбнулась самой соблазнительной улыбкой. Тогда Станиславский вскочил и закричал: "Верю! Верю! Только остановитесь". После этого он взял ее в труппу, и она стала одной из лучших его учениц.

Серафима Бирман
© Sputnik / Михаил Озерский
Серафима Бирман

Обошла Раневскую

За свою актерскую карьеру она проработала в первой студии МХТ, а затем и во МХТ втором. Бирман всегда предпочитала работу в театре, но согласилась и на несколько ролей в кино. Все они были разнообразны и впечатались в память зрителей, например, — Ефросинья Старицкая в "Иване Грозном" Сергея Эйзенштейна, Мадам Ирэн в "Девочке с коробкой" Бориса Барнета и Анна Павловна в "Безумном дне" Андрея Тутышкина.

Кстати, есть версия, что Старицкую у Эйзенштейна должна была сыграть Фаина Раневская. Даже были фотопробы актрисы в этой роли. Но в итоге воплотить образ Старицкой доверили именно Бирман. До сих многие ищут объяснение этой рокировке, но точно известно одно, что такой гений, как Эйзенштейн так просто артистов не менял.

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© Fotolia / Mikhail Malyshev
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Для уроженки Кишинева получить ту роль было большой победой. Ведь известно, что в театре эти две актрисы соперничали. Даже играли вместе на сцене в спектакле "Дядюшкин сон". Правда, Раневская там выступала в главной роли, а Серафиме Бирман досталось лишь около пяти минут сценического времени, но для большого признания хватало и этого.

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Этот спектакль однажды увидел и знаменитый драматург Артур Миллер. После чего он выдал: "Раневская замечательная актриса, это дважды два — четыре, а то, что делает миссис Бирман — это дважды два — пять".

"Удивительная женщина и актриса. Я очень любил Серафиму Бирман. Это было существенно совершенно необыкновенное. Недаром Артур Миллер, когда увидел ее работу, сказал, что это не игра, а апокалипсис. Это было существо невероятно талантливое, гротескное, необычное во всех своих реакциях. Была она очень смелой, отважной и немного резкой", — вспоминает советский и российский театральный режиссер Борис Анохин.

Не боялась навлечь на себя ненависть

Серафима Бирман получала, в основном, отрицательные роли. Но, как она сама говорила, эти образы воплощались ею во имя того, чтобы человек становился лучше.

"Если я показываю человека в предельном безобразии, то делаю это, как прокурор, который требует высшей меры наказания", — заявляла актриса.

Как она вспоминала, после одного спектакля, где она играла очередного отрицательного персонажа, к ней подошел молодой человек со словами: "Хочу пожать вам руку за мужество. Вы не побоялись навлечь на себя ненависть с первого выхода в этой роли, спасибо вам".

Всю жизнь актриса старалась следовать принципу — не умеешь пленять — удивляй. Так она всегда и поступала и в каждой роли, несомненно, удивляла зрителей, чем со временем заслужила прозвище "герцогиня сцены".

Николай Гибу
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Серафима Бирман была замужем за писателем Александром Талановым, но детей у них не было. Они жили с домработницей Грушей, которую, как признавалась актриса, она даже побаивалась.

Последние годы жизни артистка писала книги о театре. А закончила свою жизнь в психиатрической лечебнице, куда вынужденно привезла ее племянница, ничего не понимающую и совершенно беспомощную. Ослепшая Бирман до последнего дня репетировала Метерлинка — "Синюю птицу", не осознавая, где она находится.

Серафима Германовна Бирман скончалась в больнице 11 мая 1976 года. Она похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Тема:
Узнай Молдову! (312)

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Теги:
театр МХТ, актриса, Серафима Бирман, Константин Станиславский, Молдова
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