Серафима Бирман - "герцогиня сцены" из Молдовы

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Неординарная внешность, огромный талант, а главное, — ей поверил сам Константин Станиславский. Все эти слова о великой советской и молдавской актрисе театра и кино, а также теоретике театрального искусства Серафиме Германовне Бирман.
Будущая артистка родилась в Кишиневе 10 августа 1890 году в семье штабс-капитана 51-го резервного пехотного батальона Германа Бирмана и его жены Елены Ботезат.
Верю!
С юных лет Серафима очень стеснялась своей необычной внешности — костлявая фигура, длинный и выдающийся нос. Мальчишки то и дело кричали ей вслед: — "Бледная, как смерть, тощая, как жердь!". Поэтому еще тогда Бирман решила, что пойдет в актрисы, ведь все они красавицы, и она непременно станет такой же.
Детство Серафима провела в Молдове, — тогда еще Бессарабской губернии Российской империи. После окончания школы, кстати, с золотой медалью, она все же смогла осуществить свою мечту. Окончив театральную школу в Москве, Бирман попала на просмотр в театр к самому Константину Станиславскому. Задача выпала не из легких — разыграть этюд соблазнения мужчины, подыграть взялся сам теоретик кино.
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Как вспоминал Станиславский, она кокетливо села рядом, закинув ногу на ногу. Серафима закурила и придвинулась совсем близко, а юбка на ней вдруг стала очень короткой. Затем Бирман прижалась к нему плечом и улыбнулась самой соблазнительной улыбкой. Тогда Станиславский вскочил и закричал: "Верю! Верю! Только остановитесь". После этого он взял ее в труппу, и она стала одной из лучших его учениц.
Обошла Раневскую
За свою актерскую карьеру она проработала в первой студии МХТ, а затем и во МХТ втором. Бирман всегда предпочитала работу в театре, но согласилась и на несколько ролей в кино. Все они были разнообразны и впечатались в память зрителей, например, — Ефросинья Старицкая в "Иване Грозном" Сергея Эйзенштейна, Мадам Ирэн в "Девочке с коробкой" Бориса Барнета и Анна Павловна в "Безумном дне" Андрея Тутышкина.
Кстати, есть версия, что Старицкую у Эйзенштейна должна была сыграть Фаина Раневская. Даже были фотопробы актрисы в этой роли. Но в итоге воплотить образ Старицкой доверили именно Бирман. До сих многие ищут объяснение этой рокировке, но точно известно одно, что такой гений, как Эйзенштейн так просто артистов не менял.
Для уроженки Кишинева получить ту роль было большой победой. Ведь известно, что в театре эти две актрисы соперничали. Даже играли вместе на сцене в спектакле "Дядюшкин сон". Правда, Раневская там выступала в главной роли, а Серафиме Бирман досталось лишь около пяти минут сценического времени, но для большого признания хватало и этого.
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Этот спектакль однажды увидел и знаменитый драматург Артур Миллер. После чего он выдал: "Раневская замечательная актриса, это дважды два — четыре, а то, что делает миссис Бирман — это дважды два — пять".
"Удивительная женщина и актриса. Я очень любил Серафиму Бирман. Это было существенно совершенно необыкновенное. Недаром Артур Миллер, когда увидел ее работу, сказал, что это не игра, а апокалипсис. Это было существо невероятно талантливое, гротескное, необычное во всех своих реакциях. Была она очень смелой, отважной и немного резкой", — вспоминает советский и российский театральный режиссер Борис Анохин.
Не боялась навлечь на себя ненависть
Серафима Бирман получала, в основном, отрицательные роли. Но, как она сама говорила, эти образы воплощались ею во имя того, чтобы человек становился лучше.
"Если я показываю человека в предельном безобразии, то делаю это, как прокурор, который требует высшей меры наказания", — заявляла актриса.
Как она вспоминала, после одного спектакля, где она играла очередного отрицательного персонажа, к ней подошел молодой человек со словами: "Хочу пожать вам руку за мужество. Вы не побоялись навлечь на себя ненависть с первого выхода в этой роли, спасибо вам".
Всю жизнь актриса старалась следовать принципу — не умеешь пленять — удивляй. Так она всегда и поступала и в каждой роли, несомненно, удивляла зрителей, чем со временем заслужила прозвище "герцогиня сцены".
Серафима Бирман была замужем за писателем Александром Талановым, но детей у них не было. Они жили с домработницей Грушей, которую, как признавалась актриса, она даже побаивалась.
Последние годы жизни артистка писала книги о театре. А закончила свою жизнь в психиатрической лечебнице, куда вынужденно привезла ее племянница, ничего не понимающую и совершенно беспомощную. Ослепшая Бирман до последнего дня репетировала Метерлинка — "Синюю птицу", не осознавая, где она находится.
Серафима Германовна Бирман скончалась в больнице 11 мая 1976 года. Она похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.