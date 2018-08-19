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Древнерусское городище в Алчедаре. Предполагаемый античный город Аркобадара

В поисках античных городов древней Молдавии

© Sputnik / Евгений Паскарь
Культура
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Евгений Паскарь
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Историки и географы решили проверить сведения Клавдия Птолемея о древних городах Дакии.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В первой половине августа прошла экспедиция Молдавского историко-географического общества по северо-восточным районам страны.

Экспедиционный выезд был назван поэтично — "Древняя Молдавия: в поисках античных городов и средневековых храмов". Одной из поставленных задач было определение возможного местоположения городов, упоминаемых у древних авторов.

Старый Орхей
© Sputnik / Игорь Взоров
Что знал Гомер о Молдавии

Знаменитый египетский географ II века новой эры Клавдий Птолемей в своей "Географии" упоминает об известных ему странах, народах, городах мира. Среди них народы и города древней Молдавии. О племени кавконов мы уже упоминали. Теперь же обратим внимание на некоторые города, упоминаемые Птолемеем в Пруто-Днестровском междуречье, то есть на территории современной Республики Молдова. Среди них – Карсидана (Carsidana или Carsidava), Трифулум (Triphulum), Патридана (Patridana или Patrdava) и Аркобадара (Arcobadara).

Когда в Молдавии жили Боги˃˃˃

В ходе экспедиции обсуждалась гипотеза о том, что древний Трифулум соответствует местоположению современного села Трифешты (в Резинском районе), а Аркобадара – городищу Алчедар (Шолданештский район).

Одна из достопримечательностей Трифешт – знаменитый родник, у которого останавливались путешественники. Среди них был Антиохийский патриарх Макарий III и архидиакон Антиохийской православной церкви Павел Алеппский, посетившие Молдавию в XVII веке.

Известный молдавский археолог, кандидат исторических наук Николай Петрович Тельнов, комментируя гипотезу о местонахождении в Молдавии древней Аркобадары, подчеркнул, что на городище Алчедар кроме древнерусского поселения VII–IX веков, найдены материалы II века новой эры и IV–III веков до н.э.

"Мало кто знает, что на этом же поселении, на площади около 110 гектаров, найдены материалы II–IV веков нашей эры, будем объективны, исследованы они плохо. Кроме этого есть и гетские памятники, которые датируются III–II веками до н.э.", – подчеркнул Тельнов.

Таким образом, археологические данные подтверждают гипотезу о местонахождении античной Аркобадары именно здесь.

Попытки связать современные населенные пункты с указанными в Дакии Птолемеем, предпринимались давно. Например, Дмитрий Кантемир предполагал Трифулум – это современный Хотин. Немецкий картограф Х.Г.Рейхард (1758–1837) полагал, что Arcobadara – это Старый Орхей. Подробнее с историей этого вопроса можно познакомиться по этой ссылке.

Поиски античного наследия в Молдавии продолжаются, а новые открытия неизбежны и только ждут своего часа.

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Теги:
античность, Молдавия, история, Общество
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