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Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз

Театр "С улицы Роз" открывает сезон зонг-драмой "Мамаша Кураж и ее дети"

© Photo : театр "С улицы Роз"
Культура
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Один из самых прославленных театров Молдовы готовит сюрприз к открытию сезона.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Сорок первый сезон Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" стартует первого и второго сентября спектаклем "Мамаша Кураж и ее дети".

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
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Эта постановка недавно была премьерной в Молдове — у нас ее ставили впервые. Автор пьесы — всемирной известный Бертольд Брехт. Худрук театра "С улицы Роз" приурочил выход спектакля к 120-летию со дня рождения Брехта и к 80-летию создания пьесы "Мамаша Кураж и ее дети".

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"Пьеса знаменитого немецкого писателя и драматурга Бертольда Брехта вошла в "золотой фонд" мирового театрального искусства. Первая постановка драмы в 1949 году в Берлине сразу была отмечена Национальной премией ГДР. С тех пор пьеса широко ставится по всему миру. Главная героиня — Анна Фирлинг, маркитантка (маркитантами называли торговцев, которые сопровождали войска европейских армий в походах), известная под именем Мамаши Кураж — колесит по Европе со своим фургоном — единственным источником существования для нее и ее детей — двоих взрослых сыновей и немой дочери. Как всякая любящая мать, она заботится о том, чтобы война не затронула ее детей… Война — захватывающий бизнес! Недаром в народе родилась поговорка "Кому война, а кому мать родна". Сегодняшний день — тому подтверждение… Или эта истина ныне забыта?", — рассказал Хармелин корреспонденту Sputnik.

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© Photo : театр "С улицы Роз", пресс-служба
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По его словам, первые три спектакля, показанные в конце минувшего юбилейного сезона, имели грандиозный успех, прошли при переполненных залах и вызвали живой интерес зрителей.

"Гражданская позиция режиссера, его открытый протест против войны, яркая, метафорическая работа, раскованная, порой острая, игра и заражающая энергетика молодых талантливых актеров завораживает и увлекает с первых мгновений. Сценография и костюмы, выполненные в стиле авангардного современного спортивного панка, приближают представление к нашим дням и порождают множество ассоциаций", — сообщается в пресс-релизе тетра "С улицы Роз".

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В спектакле заняты заслуженные артисты РМ Наталия Ермолаева, Елена Тендель, Василий Павленко, Евгений Богнибов, Александр Петров, Ольга Софрикова, актеры Аэлита Хлопотова, Станислав Биньковский, Дмитрий Дубина, Богдан Хорохорин, Яков Грибиненко, Алексей Штырбул, Вячеслав Азаровский, Даниел Мунтян, Татьяна Леводянская, Анастасия Неприцкая. Постановку осуществил Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств РМ. Художник — постановщик — Наталия Силина (Испания). Композитор — Александр Чевский, заслуженный деятель искусств России. Хормейстер — Василий Павленко, заслуженный артист РМ.

Спектакль поставлен при финансовой поддержке посольства Федеративной Республики Германия в Республике Молдова.

Начало — в 18.00.

  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
  • Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
    Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"
    © Photo : театр "С улицы Роз"
1 / 10
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

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Теги:
сцена, сезон, спектакль, театр, театр "С улицы Роз", Юрий Хармелин, Молдова, Кишинев
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