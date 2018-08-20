Известный актер Георге Грыу помирился с дочерью и опубликовал фото

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Популярная актриса Лянка Грыу, дочь известного молдавского актера Георге Грыу, судя по всему, забыла обиду, которая ее мучила с самого детства. Лянка много лет не встречалась и не разговаривала с отцом. Дело в том, что тот, по всей видимости, пристрастился к алкоголю.
Когда актриса была в Кишиневе, она встретилась с дедушкой, сестрой Вероникой, братом Ионом и отцом.
В прошлом году Sputnik Молдова писал, что Георге Грыу, стал выпивать. К сожалению, тогда информация подтвердилась, вот что написал тогда один из жителей Кишинева в соцсетях.