Известный актер Георге Грыу помирился с дочерью и опубликовал фото

После многих лет, когда отец и дочь не разговаривали, актриса Лянка Грыу встретилась в Кишиневе с отцом, который в соцсетях опубликовал совместный снимок.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Популярная актриса Лянка Грыу, дочь известного молдавского актера Георге Грыу, судя по всему, забыла обиду, которая ее мучила с самого детства. Лянка много лет не встречалась и не разговаривала с отцом. Дело в том, что тот, по всей видимости, пристрастился к алкоголю.

© Photo: Screenshot / Facebook / Gheorghe Grau Георге Грыу с Лянкой Грыу

Когда актриса была в Кишиневе, она встретилась с дедушкой, сестрой Вероникой, братом Ионом и отцом.

В прошлом году Sputnik Молдова писал, что Георге Грыу, стал выпивать. К сожалению, тогда информация подтвердилась, вот что написал тогда один из жителей Кишинева в соцсетях.