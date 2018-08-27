Взгляд в историю: от Драгоша до наших дней - сколько "независимостей" было у Молдовы

От воеводы Драгоша до союзной республики СССР и независимого современного государства - история Молдовы насчитывает более шести веков.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Республика Молдова отмечает сегодня очередную годовщину своей независимости. Корреспондент Sputnik Молдова вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке.

1. 1350-е годы. Воевода Драгош из Марамуреша то ли волошского, то ли русинского происхождения, вассал венгерской короны основывает Молдавскую пограничную марку к востоку от Карпат для обороны рубежей Венгрии от монголо-татар. Считается, что он правил маркой между 1351 и 1353 годами.

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2. 1359 год. Воевода из Марамуреша Богдан, также то ли волошского, то ли русинского происхождения и также вассал венгерской короны рвет все отношения с сюзереном, переходит с дружиной Карпаты и закрепляется в Молдове, изгоняя маркграфа Балка, внука Драгоша. Богдан провозглашает Молдову независимой.

3. 1365 год. Венгерский король Людовик (Лайош) Анжуйский своим дипломом о передаче Балку бывших земель Богдана в Марамуреше фактически признает независимость Молдовы. В 1859 году Молдавское княжество фактически перестает существовать, став частью Объединенных княжеств Молдовы и Валахии, которые затем, в 1863 году, официально получили название "Румыния".

© Sputnik / Stringer Сегодняшнюю дату многие считают Днем независимости Молдовы

4. 1812 год. Пруто-Днестровское междуречье переходит из состава Османской империи в состав Российской империи. На этой территории, лишь часть которой напрямую подчинялась молдавским господарям, — тогда вассалам Порты, — была образована Бессарабская область, а с 1873 года — Бессарабская губерния. Нахождение Восточной Молдовы в составе России, по мнению многих историков, оказало влияние на сохранение молдавской национальной идентичности и создало предпосылки для дальнейшего создания на этих землях МДР, МССР и современной РМ.

5. 1917 год, 15 декабря. На территории Бессарабской губернии Российской империи в свете революционных событий создается Молдавская демократическая республика в составе России. Перестает существовать 27 марта 1918 года под давлением румынских войск — Бессарабия входит в состав Румынии.

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6. 1924 год. На левом берегу Днестра, в землях компактного проживания молдаван по инициативе красного комдива Григория Котовского возникает Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР.

7. 1940 год, 2 августа. Молдавская Советская Социалистическая Республика. Возникает на территории Бессарабии (Восточной Молдовы) и части левобережья Днестра в результате присоединения Пруто-Днестровского междуречья к СССР 28 июня 1940 года.

8. 1991 год, 27 августа. Руководство ССР Молдова (немногим ранее — МССР) провозглашает независимость республики от СССР. Начинается современный период молдавской государственности.