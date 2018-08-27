13:11 27 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Флаг Республики Молдова

Взгляд в историю: от Драгоша до наших дней - сколько "независимостей" было у Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
День независимости Республики Молдова (17)
108 0 0

От воеводы Драгоша до союзной республики СССР и независимого современного государства - история Молдовы насчитывает более шести веков.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Республика Молдова отмечает сегодня очередную годовщину своей независимости. Корреспондент Sputnik Молдова вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке. 

Павел Мидриган
© Sputnik /
Мидриган: "приватизация" площади в День независимости – пощечина всему народу

1. 1350-е годы. Воевода Драгош из Марамуреша то ли волошского, то ли русинского происхождения, вассал венгерской короны основывает Молдавскую пограничную марку к востоку от Карпат для обороны рубежей Венгрии от монголо-татар. Считается, что он правил маркой между 1351 и 1353 годами.

Имя "Молдова" — три версии происхождения>>>

2. 1359 год. Воевода из Марамуреша Богдан, также то ли волошского, то ли русинского происхождения и также вассал венгерской короны рвет все отношения с сюзереном, переходит с дружиной Карпаты и закрепляется в Молдове, изгоняя маркграфа Балка, внука Драгоша. Богдан провозглашает Молдову независимой.

3. 1365 год. Венгерский король Людовик (Лайош) Анжуйский своим дипломом о передаче Балку бывших земель Богдана в Марамуреше фактически признает независимость Молдовы. В 1859 году Молдавское княжество фактически перестает существовать, став частью Объединенных княжеств Молдовы и Валахии, которые затем, в 1863 году, официально получили название "Румыния". 

Женщина с флагом Молдовы
© Sputnik / Stringer
Сегодняшнюю дату многие считают Днем независимости Молдовы

4. 1812 год. Пруто-Днестровское междуречье переходит из состава Османской империи в состав Российской империи. На этой территории, лишь часть которой напрямую подчинялась молдавским господарям, — тогда вассалам Порты, — была образована Бессарабская область, а с 1873 года — Бессарабская губерния. Нахождение Восточной Молдовы в составе России, по мнению многих историков, оказало влияние на сохранение молдавской национальной идентичности и создало предпосылки для дальнейшего создания на этих землях МДР, МССР и современной РМ.

5. 1917 год, 15 декабря. На территории Бессарабской губернии Российской империи в свете революционных событий создается Молдавская демократическая республика в составе России. Перестает существовать 27 марта 1918 года под давлением румынских войск — Бессарабия входит в состав Румынии.

Молдова в 1944-м: одно село, одна высота — сотни павших героев>>>

6. 1924 год. На левом берегу Днестра, в землях компактного проживания молдаван по инициативе красного комдива Григория Котовского возникает Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР.

7. 1940 год, 2 августа. Молдавская Советская Социалистическая Республика. Возникает на территории Бессарабии (Восточной Молдовы) и части левобережья Днестра в результате присоединения Пруто-Днестровского междуречья к СССР 28 июня 1940 года.

8. 1991 год, 27 августа. Руководство ССР Молдова (немногим ранее — МССР) провозглашает независимость республики от СССР. Начинается современный период молдавской государственности.

Тема:
День независимости Республики Молдова (17)

По теме

История Молдовы: что вам не расскажут в учебниках
Найти и не утратить – с чем сегодня борются историки Молдовы
Теги:
независимость, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Дети, учащиеся студии мультфильмов Флоричика, бегут на прогулку.
Молдова накануне независимости - раритетные фото из жизни МССР
Кишинев: протестное воскресенье
Кишинев: протестное воскресенье
Независимая Молдова: этапы становления
Этапы становления независимости Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться