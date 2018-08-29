Что готовят для кишиневцев на День родного языка

Лето в Молдове завершится национальным праздником "Limba noastră". Какие мероприятия в этот день пройдут в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Некоторые мероприятия, посвященные празднику, пройдут в Кишиневе уже 29 августа, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова замначальника Управления культуры мэрии Кишинева Стелла Митрюк.

"Фестивальная программа, посвященная библиотеке "Алба-Юлия", запланирована на 29 августа. В этом году исполняется 20 лет со дня начала работы библиотеки. По этому случаю в Кишинев приедут официальные представители из города Алба-Юлия. А в другой библиотеке имени Богдана Петричейку Хашдеу культурная программа пройдет 30 августа", — рассказала Митрюк.

Она добавила, что праздник "Limba noastră" 31 августа начнется традиционно с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре в 10:00.

Сразу после этого на алее классиков в центральном парке имени Штефана чел Маре ожидается мероприятие под названием "В начале было слово". В этом же парке в 14:00 начнется концерт "Отборные мелодии".

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А уже вечером, как рассказала собеседница, в 18.00 на площади Великого национального собрания ожидается масштабный концерт. На сцене в центре столицы пройдет хореографический спектакль, поставленный Ассоциацией современного танца Молдовы. Также ожидается театральная постановка "Памятник слову", в рамках которого для зрителей сыграет симфонический оркестр Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу.

В самом конце выступит и оркестр братьев Адваховых, композитор Евгений Дога и другие известные музыканты.