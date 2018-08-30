Президент Молдовы о кончине Кобзона: это огромная потеря

Молдавский лидер Игорь Додон назвал народного артиста СССР Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в возрасте 80 лет, одним из величайших артистов современности.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что кончина народного артиста СССР Иосифа Кобзона — это огромная потеря.

"С горечью узнал, что сегодня ушел из жизни один из величайших артистов современности Иосиф Давыдович Кобзон. Его талант почитали миллионы людей. На хитах Иосифа Давыдовича выросли целые поколения", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам молдавского лидера, к Кобзону всегда относились в Молдове с особым уважением и любовью.

"Иосиф Давыдович всегда был желанным гостем в нашей стране. Это огромная потеря. Уходит целая эпоха… Иосиф Давыдович навсегда останется в нашей памяти", — отметил Додон.