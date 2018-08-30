Иосиф Кобзон - 10 малоизвестных фактов о "золотом голосе" СССР

Обозреватели Sputnik Молдова вспомнили десять малоизвестных фактов о великом певце.
1. В 10 лет Кобзон одержал первую победу на республиканской олимпиаде и заслужил первую награду — поездку в Москву на ВДНХ СССР.
2. В юношестве Кобзон занимался боксом и достиг в этом виде спорта определенных успехов: выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, затем — чемпионат УССР.
3. До поступления в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных Кобзон работал помощником моториста буровой установки.
4. Всесоюзная популярность к певцу пришла через год, после появления в эфире песни "А у нас во дворе".
5. Первым из артистов СССР певец полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами. Кобзон выступал девять раз перед советскими солдатами в Афганистане.
6. В 60 лет он решил уйти со сцены, но череда юбилеев у авторов его песен, помешала принять окончательное решение.
7. В репертуаре Кобзона — свыше 3 тысяч песен.
8. В середине 80-х маэстро организовал в "Гнесинке" эстрадный факультет, в котором обучались многие будущие "звезды". Например, его студентками были певицы Ирина Отиева, Валерия и др.
9. Кобзон занесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.
10. Певец завещал себя похоронить рядом с матерью Идой Исаевной на Востряковском кладбище в Москве и выкупил там участок.