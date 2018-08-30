Иосиф Кобзон - 10 малоизвестных фактов о "золотом голосе" СССР

Ушел из жизни золотой голос нескольких поколений Иосиф Кобзон. На постсоветском пространстве его песни знали все, от мала до велика. Сильная личность, великий артист.

Обозреватели Sputnik Молдова вспомнили десять малоизвестных фактов о великом певце.

1. В 10 лет Кобзон одержал первую победу на республиканской олимпиаде и заслужил первую награду — поездку в Москву на ВДНХ СССР.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосиф Кобзон в Кишиневе: последний концерт на молдавской земле 11

2. В юношестве Кобзон занимался боксом и достиг в этом виде спорта определенных успехов: выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, затем — чемпионат УССР.

3. До поступления в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных Кобзон работал помощником моториста буровой установки.

4. Всесоюзная популярность к певцу пришла через год, после появления в эфире песни "А у нас во дворе".

5. Первым из артистов СССР певец полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами. Кобзон выступал девять раз перед советскими солдатами в Афганистане.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Советский эстрадный певец Иосиф Давыдович Кобзон дает концерт в Кабуле, 1980 год

6. В 60 лет он решил уйти со сцены, но череда юбилеев у авторов его песен, помешала принять окончательное решение.

7. В репертуаре Кобзона — свыше 3 тысяч песен.

8. В середине 80-х маэстро организовал в "Гнесинке" эстрадный факультет, в котором обучались многие будущие "звезды". Например, его студентками были певицы Ирина Отиева, Валерия и др.

© Sputnik / Anton Denisov Певица Валерия и народный артист СССР Иосиф Кобзон в во время выступления на концерте в честь дня его рождения, 2009 год

9. Кобзон занесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.

10. Певец завещал себя похоронить рядом с матерью Идой Исаевной на Востряковском кладбище в Москве и выкупил там участок.