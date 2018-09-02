Поможет ли археологам находка корреспондента Sputnik в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik, Николай Костыркин. Неожиданная находка в траншее, вырытой в Кишиневе, на территории сквера драмтеатра имени Чехова, заставила корреспондента Sputnik не только задуматься о ценности нашего города, как объекта археологических исследований, но и призвать на помощь специалистов в этой области.

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Дело в том, что вот уже несколько месяцев кряду сквер театра Чехова реконструируют. Для этого периодически в земле роют углубления, ямы, траншеи. Одна из таких траншей открыла нечто, чисто теоретически имеющее возможность стать предметом новых археологических изысканий. Речь идет о фрагментах каменной кладки на глубине около метра. Причем, кладка эта прослеживается на длину около 4,5 метров параллельно фронтальной стене здания театра Чехова.

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Стоит отметить, что нынешнее здание театра — это перестроенная Хоральная синагога. Из открытых источников мы знаем, что она была главным молельным домом Кишинева в период с 1913, когда ее возвели, и вплоть до 1941 года, когда в Молдову пришла война. Синагогу построили на средства еврейской общины города напротив талмуд-торы, общинной еврейской школы.

Изначально замышлявшаяся как молельный дом для учащихся, эта синагога стала самой крупной из 77-ми подобных религиозных объектов Кишинева того времени. Здание синагоги, к счастью, не пострадало в годы Великой Отечественной войны. В 1945 году после ремонта оно было передано театру имени Чехова. Затем, в 1966 году здание перестроили, остеклили по проекту архитектора Романа Бекесевича, полностью изменив при этом и внутреннюю планировку.

Корреспондент Sputnik, сделав видеозапись этого места своей находки, решил через соцсети привлечь внимание археологов, историков, краеведов и других причастных лиц. Некоторые из них поделились своими соображениями в комментариях к публикации.

Историк и музеограф Ирина Шихова предположила, что, если обнаруженные каменные фрагменты имеют какую-либо научную ценность, то это могут быть остатки упомянутой здесь талмуд-торы, фонтана или других более поздних сооружений.

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Муниципальный советник, директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ и архитектор Анатолий Гордеев написали, что на том месте находились жилые дома.

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На фотографии Хоральной синагоги примерно столетней давности на переднем плане есть одноэтажное строение. Многие из тех, кто заинтересовался видеозаписью корреспондента Sputnik, апеллировали именно к этому снимку, предполагая взаимосвязь между замеченной в толще земли кладкой и домом на фотографии.

А директор Национального агентства археологии Влад Ворник пообещал, что в воскресенье придет на это место, чтобы посмотреть, что же там на самом деле вскрылось из-под толщи земли.

К сожалению, состояние подавляющего большинства объектов историко-культурного наследия Кишинева оставляет желать лучшего. А планомерных археологических изысканий здесь не вели практически никогда. Но все больше у горожан растет интерес к прошлому своей малой родины, и все чаще находятся те, кто готов искать, находить и рассказывать людям о том, что же происходило на этой земле столетия назад. Чем закончится история, рассказанная здесь, вскоре покажет время.