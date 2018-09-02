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Кишинев Chișinău

Уникальные фотографии центральной площади Кишинева появились в Сети

© Sputnik / Евгений Панасенко
Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (172)
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Такая непохожая, но одна и та же – центральная площадь Кишинева, эпицентр молдавской политики.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Уникальные фотографии центральной площади Кишинева опубликованы в соцсетях на официальной странице Агентства инспектирования и реставрации памятников.

Кишинев
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Неподдельный интерес вызывает снимок 1945 года. Совсем недавно освобождена Молдова от нацистов, и Кишинев буквально воссоздают из руин. Экскаваторы извлекают из земли фрагменты Епархиального или Серафимовского дома, принадлежавшего митрополии. История этого строения интересна тем, кому небезразлично прошлое нашего города, да и само это строение уникально с точки зрения архитектуры.

Документально засвидетельствовано, что в 1941 году при отступлении советских войск под натиском немецко-румынских фашистских оккупантов было принято решение подорвать Серафимовский дом (тогда уже Дом Красной армии) в числе других объектов, которые командование считало стратегически важными и решило не оставлять врагу в целости.

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Из открытых источников мы узнаем, что Серафимовский дом лишился крыши, части фасада и внутренних перекрытий.

Как сообщает историк Юрий Швец, здание простояло в запустении до 1944 года.

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"Повреждения не были катастрофическими, и Епархиальный дом мог быть восстановлен. Ведь было же восстановлено здание нынешней мэрии, хотя оно пострадало в войну куда серьезней. Но советская власть решила обустроить большую площадь для демонстраций и митингов, и сохранение зданий комплекса митрополии в эти планы не входили", — рассказал Швец.

По его словам, в 1947 году Епархиальный дом был полностью снесен вместе с соседними консисторией, семинарией и семинарской церковью. На их месте появилась Площадь Победы.

На следующем фото мы видим эту площадь в 1952 году.

А вот снимок 1976 года. Тротуар со стороны сквера, предваряющего Парк Пушкина, огорожен, а за порядком следит милиционер.

Площадь, конечно же, сохранила свое изначальное назначение и до наших дней. Здесь и сегодня периодический проводят различные демонстрации и шествия. Правда, увы, немалая часть этих мероприятий направлена абсолютно противоположно вектору развития нашего независимого государства.

Кишинев: центральная площадь и дом правительства
© Photo : архив Николая Костыркина
Кишинев: центральная площадь и дом правительства
Тема:
Легенды старого Кишинева (172)

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Теги:
Серафимовский (Епархиальный) дом, площадь, история, освобождение Молдовы, Великая Отечественная война, Красная армия, Кишинев
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