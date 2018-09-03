Ион Друцэ отмечает юбилей: классику молдавской литературы — 90 лет

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Прекрасный юбилей сегодня отмечает писатель, которого по праву называют классиком молдавской литературы — Иону Друцэ исполнилось 90 лет. Прозаик принимает поздравления от почитателей и коллег из Молдовы, России, других стран мира, где хорошо знают и высоко ценят его творчество.

Поздравления Иону Друцэ направил президент Молдовы. В поздравительном послании Игорь Додон назвал писателя примером неизменного следования принципам и моральным ориентиром для целых поколений.

"Творческая "друциана" стала беспристрастным зеркалом жизни молдавского общества и руководством по сохранению фундаментальных духовных и моральных ценностей", — написал президент Молдовы на своей странице в Facebook.

Ион Друцэ родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште ныне Дондюшанского района в семье крестьян. Окончил школу лесного хозяйства, работал секретарем сельсовета, в 1947—1951 годах служил в советской армии. Окончил Высшие литературные курсы литературного института имени А. М. Горького в 1957 году. С 1960 года, кроме молдавского, языком героев произведений Друцэ является и русский.

© Photo : Личный архив Владимира Пирожка Отчее слово Иона Друцэ

Друцэ обрел широкую известность как литератор в годы Советского Союза – первые его произведения были опубликованы молдавскими издательствами в начале 50-х годов прошлого века. Всесоюзная слава пришла к писателю после выхода в свет русского перевода повести "Листья грусти" (другое название "Георге, вдовий сын"). Увы, но либо высказывание "Нет пророка в своем отечестве" обрело силу в судьбе писателя, либо злую шутку с ним сыграли приватности судьбы и эпохи, но в 1968 году из-за постоянного давления, оказанного на него со стороны ЦК Компартии Молдавской ССР, Ион Друцэ переехал в Москву. С того времени его произведения издаются огромными тиражами с переводами на многие языки мира.

Друцэ приезжал в Кишинев на премьеру своей пьесы "Casa Mare">>>

Друцэ был удостоен государственной премии МССР в 1967 году за пьесу "Каса Маре", повесть "Последний месяц осени" и роман "Степные баллады" (1-ю часть дилогии "Бремя нашей доброты"). В 1987 году писатель был единогласно избран почетным президентом Союза писателей Молдавии. Друцэ – член Академии наук Республики Молдова и Румынской академии.

Самые известные произведения писателя – "Листья грусти" ("Frunze de dor"), "Набирание уму разуму", "Последний месяц осени" ("Ultima lună de toamnă"), "Хлеб, любовь и мужество", "Возвращение на круги своя", "Недолгий век зелёного листа", романы "Запах спелой айвы" ("Mirosul gutuiei coapte"), "Бремя нашей доброты" ("Povara bunătăţii noastre"), "Одиночество пастыря" и другие произведения.