"Приглашает Мария Биешу": чего ждать в этом году поклонникам классической музыки

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Звезды мировой оперы и дебютанты молдавского балета выступят на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу в рамках 26-го выпуска музыкального фестиваля "Приглашает Мария Биешу".

Самым главным сюрпризом для молдавского зрителя станет приезд перуанского тенора Хуана Диего Флореса, которого на мировой сцене еще называют "золотым мальчиком". Он обладает редким тембром голоса — Tenore di grazia (тенор "ди-грация"). Перуанскому исполнителю подвластны самые сложные арии мирового репертуара. Хуан Диего Флорес сотрудничает с такими театрами как Ла-Скала, Метрополитен Опера и др.

Как отметила министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук, мировая знаменитость является другом нашей соотечественницы оперной дивы Валентины Нафорницы. Звезды мировой оперы выступят 17 сентября на гала-концерте, приуроченном к закрытию фестиваля.

"Валентина Нафорница будет петь вместе со своим мужем — прекрасным певцом Михаем Доготарь. Во время гала-концерта выступит солист Большого театра Андрей Желиховский, а также солисты нашего театра", — добавила Бабук.

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© Sputnik / Т. Ананьина Мария Биешу - дивный голос молдавской оперы

Всего в рамках фестиваля будет показано семь спектаклей: четыре оперы и три балетных постановки. Речь идет о таких спектаклях как "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", " Богемия", "Кармен", "Тайный брак" и "Макбет". Главные роли в последнем исполнят приглашенные гости Венцеслав Анастасов из Болгарии и Хан Инг Тсо из Тайваня.

"Очень сложно найти солистов для этого спектакля, так как помимо артистизма, нужно иметь драматический голос и особенную колоратуру, что редко встречается", — пояснил музыкальный руководитель постановки Николае Доготару.

В балетных постановках, которые пройдут в рамках фестиваля "Приглашает Мария Биешу" задействуют исключительно молдавских танцоров. Как пояснили в Театре Оперы и Балета, сегодня 80% труппы состоит из юных танцоров — недавних выпускников. К примеру, спектакль "Ромео и Джульетта" станет дебютным для многих артистов, отметили в театре.