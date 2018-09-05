"Приглашает Мария Биешу": чего ждать в этом году поклонникам классической музыки

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Звезды мировой оперы и дебютанты молдавского балета выступят на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу в рамках 26-го выпуска музыкального фестиваля "Приглашает Мария Биешу".
Как отметила министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук, мировая знаменитость является другом нашей соотечественницы оперной дивы Валентины Нафорницы. Звезды мировой оперы выступят 17 сентября на гала-концерте, приуроченном к закрытию фестиваля.
"Валентина Нафорница будет петь вместе со своим мужем — прекрасным певцом Михаем Доготарь. Во время гала-концерта выступит солист Большого театра Андрей Желиховский, а также солисты нашего театра", — добавила Бабук.
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Всего в рамках фестиваля будет показано семь спектаклей: четыре оперы и три балетных постановки. Речь идет о таких спектаклях как "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", " Богемия", "Кармен", "Тайный брак" и "Макбет". Главные роли в последнем исполнят приглашенные гости Венцеслав Анастасов из Болгарии и Хан Инг Тсо из Тайваня.
"Очень сложно найти солистов для этого спектакля, так как помимо артистизма, нужно иметь драматический голос и особенную колоратуру, что редко встречается", — пояснил музыкальный руководитель постановки Николае Доготару.
В балетных постановках, которые пройдут в рамках фестиваля "Приглашает Мария Биешу" задействуют исключительно молдавских танцоров. Как пояснили в Театре Оперы и Балета, сегодня 80% труппы состоит из юных танцоров — недавних выпускников. К примеру, спектакль "Ромео и Джульетта" станет дебютным для многих артистов, отметили в театре.