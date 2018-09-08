Оперой Верди открылся музыкальный фестиваль "Приглашает Мария Биешу"

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Любители искусства и культуры встретились вечером 7 сентября, на Международном фестивале "Приглашает Мария Биешу". Фестиваль стартовал со знаменитой оперы "Макбет", написанной Джузеппе Верди.

В ходе 26-го сезона традиционного фестиваля выступят звезды мировой оперы и дебютанты молдавского балета.

В рамках фестиваля будет показано семь спектаклей: четыре оперы и три балетных постановки. Речь идет о таких спектаклях как "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", " Богема", "Кармен", "Тайный брак" и "Макбет". Главные роли в последнем исполнят приглашенные гости Венцеслав Анастасов из Болгарии и Хан Инг Тсо из Тайваня. Главным сюрпризом для молдавского зрителя станет приезд перуанского тенора Хуана Диего Флореса, которого на мировой сцене еще называют "золотым мальчиком".

Финальный гала-концерт фестиваля состоится 16 сентября.