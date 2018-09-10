Пресняков-старший восхитился игрой маленьких музыкантов из Ясс - видео

Известный музыкант не мог не пройти мимо видеозаписи виртуозной игры двух малышей.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Известный джазовый и эстрадный музыкант Владимир Пресняков-старший, сотрудничавший с молдавским ВИА "Норок", до сих пор нередко признается в любви Молдове и ее культуре.

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Словно в подтверждение этому Пресняков-старший опубликовал в соцсетях видеозапись, где двое маленьких мальчиков из Ясс (бывшая столица Молдавского княжества, центр Западной Молдовы) играют на цимбалах и синтезаторе народную мелодию с явно джазовым уклоном.

"Я бы взрослыми восхищался, а уж этими детишками и подавно!", — подписал видео именитый инструменталист.