Аллее классиков в Кишиневе 60 лет – уникальное видео

Смотрите уникальное видео открытия 60 лет назад Аллеи классиков в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. В этом году исполнилось 60 лет (по некоторым данным — 61 год) с момента официального открытия Аллеи классиков молдавской литературы в Парке имени Штефана Великого (ранее — Парк имени Пушкина) в Кишиневе.

В интернете опубликована видеозапись телесюжета, где представлены кадры церемонии открытия этого места.

"Писатель Андрей Лупан и другие говорили о значении молдавской классической литературы, о великой заслуге писателей-классиков в создании национальной культуры молдавского народа", — говорит диктор за кадром.

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Аллея классиков изначально включала в себя бюсты 12-ти знаменитых литературных деятелей прошлого — бюсты Николая Милеску-Спатару, Иона Крянгэ (скульптор Лев Авербух), Дмитрия Кантемира (Николая Горенышев), Константина Стамати (Лев Фитов), Михая Еминеску, Георге Асаки, Василе Александри (Лазарь Дубиновский), Kонстантина Негруцци (Лазарь Дубиновский и Александри Майко), Александра Хыждеу (В. Краковяк), Александра Донича и Богдана Петричейку Хашдеу (Иосиф Кептэнару) и Алеку Руссо (Вадим Ларченко).

Позже, уже после распада СССР, Аллею классиков продолжили, добавив на данный момент уже 13 монументов, ряд из которых принадлежит лицам, не имеющим отношение к молдавской литературе.

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Кстати, у одного из бюстов Аллеи классиков, увековечившем облик Еминеску, есть свой секрет, о котором, правда, знает весь город. Лазарь Дубиновский, создавая монумент, увековечил в нем свой автопортрет — гладя на памятник сзади под определенным углом, можно в шевелюре поэта-классика увидеть профиль скульптора.