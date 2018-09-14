Скандал: Румыния претендует на молдавский орган

Куда вывезут один из самых сложных инструментов в мире, и где пройдет реставрация кишиневского органа? Вопрос остается открытым.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Сорок лет исполняется одному из самых известных культурных учреждений республики — Органному залу.

Многие кишиневцы видят, что к юбилею одно из некогда самых красивых зданий столицы прошло через реставрацию, которая длится по сей день и включает в себя несколько этапов.

Ремонт фасада здания вызвал много кривотолков в столичном обществе: одним цвета, которыми покрасили Органный зал не нравятся, другие говорят, что это — оригинальное решение. На реставрацию фасада здания потратили миллион евро, который выделило правительство соседней Румынии.

Однако культовое здание Кишинева ждет второй этап ремонтных работ — внутренняя отделка, ремонт скульптур и, как сообщило общественное телевидение Румынии TVR, реставрация самого инструмента — органа, который планируют вывезти за Прут. На эти цели будет потрачено полтора миллиона евро.

© Sputnik / Концерт Покровской старообрядческой общины Кишинева

"Демонтируем орган, упакуем и перевезем на реставрацию. Куда — пока не знаем. Может, в Румынию, может, в Германию. Потом начнутся работы в самом концертном зале", — заявила директор Органного зала Лариса Зубку, которую цитирует Publika.

Однако сотрудники Органного зала в беседе с журналистами выражают сомнение в том, что орган вернется после реставрации на прежнее место.

Специалисты отмечают: лучше пригласить мастеров-реставраторов в Кишинев, чтобы они на месте могли провести генеральную профилактику инструменту.

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Как сложится судьба кишиневского органа не известно, это покажет лишь время.