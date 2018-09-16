Известные люди Молдовы удостоены государственных наград и званий

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о награждении представителей науки, культуры и общественности Молдовы высокими государственными наградами.
Звания народной артистки Республики Молдова удостоена оперная певица Валентина Нафорницэ, солистка Венской государственной оперы, сообщил в соцсетях советник президента Молдовы по культуре Корнелиу Попович.
Орден Республики присужден композитор, член Союза музыкантов Молдовы, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств Сергей Чухрий и известные историки, авторы многочисленных монографий по истории Молдовы Виктор Степанюк и Сергей Назария.
Кавалером Орден Почета (Ordinul de Onoare) стала эксперт в области прав человека и межэтнических отношений Елена Белякова.