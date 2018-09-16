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”Орден республики”

Известные люди Молдовы удостоены государственных наград и званий

© Photo: www.publika.md
Культура
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Указ о награждении за вклад в развитие науки, культуры и общественной жизни Молдовы подписал президент страны.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о награждении представителей науки, культуры и общественности Молдовы высокими государственными наградами.

Звания народной артистки Республики Молдова удостоена оперная певица Валентина Нафорницэ, солистка Венской государственной оперы, сообщил в соцсетях советник президента Молдовы по культуре Корнелиу Попович.

Орден Республики присужден композитор, член Союза музыкантов Молдовы, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств Сергей Чухрий и известные историки, авторы многочисленных монографий по истории Молдовы Виктор Степанюк и Сергей Назария.

Кавалером Орден Почета (Ordinul de Onoare) стала эксперт в области прав человека и межэтнических отношений Елена Белякова.

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Теги:
народный артист, Орден Почета, Орден Республики, награды, опера, история, музыка, Сергей Чухрий, Корнелиу Попович, Виктор Степанюк, Валентина Нафорницэ, Игорь Додон, Сергей Назария, Елена Белякова, Молдова
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