Известные люди Молдовы удостоены государственных наград и званий

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Эхо трагедии: что спустя два года стоит на месте сгоревшего склада в Кишиневе Что осталось от здания склада, где два года назад произошел страшный пожар, унесший жизни двух человек? Фото сделаны внутри двора базы. 248

Водители паникуют: куда попадают фото с камер наблюдения в Кишиневе Столичная полиция дала ответ, почему камеры дорожного видеонаблюдения фотографируют все автомобили подряд без всяких на то причин. 341