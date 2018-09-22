Прекрасная коррупция: в прокат выйдет молдавский художественный фильм

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В Молдове 28 сентября выйдет в прокат драма молдавского режисера Евгения Дамаскина "Beautiful Corruption" (Прекрасная коррупция).

Об этом сообщил сам кинематографист на своей странице в Facebook. Увидеть картину можно будет в столичном кинотеатре Patria Loteanu. Вход свободный.

"Фильм состоит из нескольких историй об одном человеке, основанных на реальных фактах. Главный герой, в поисках справедливости, сам прибегает к не совсем законным методам.

Драма рассказывает о цене, которую он должен заплатить, чтобы получить то, что хочет", — гласит синопсис к фильму.

В ленте снялись Игорь Бабияк, Ион Борщ, Валериу Андриуца, Игорь Кистол, Константин Харет и Сильвия Лука.