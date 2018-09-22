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Открытие после реставрации памятника А. С. Пушкину

Пушкинская горка: в Молдове собрались литераторы из ближнего зарубежья

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Литературный фестиваль продлится вплоть до воскресенья.

КИШИНЕВ, 21 сен —Sputnik. В Молдове стартовал международный фестиваль русской литературы "Пушкинская горка", проводимый при поддержке Российского центра науки и культуры.

Как рассказала для Sputnik куратор фестиваля, писательница Олеся Рудягина в этом году мероприятие проводится в пятый раз, однако впервые он приурочен к дате приезда Александра Сергеевича Пушкина в Кишинев, который состоялся 21 ноября 1820-го года. На фестивале в Кишиневе собрались литераторы из Молдовы, России и Украины. Среди них — поэты, переводчики, прозаики, ведущие редактора серьезных изданий, пояснила собеседница.

"Фестиваль будет длиться три дня. В его рамках состоится представление изданий, выходящих в Росии, Беларуси и на Украине на русском языке. Состоится беседа о сохранении пушкинских традиций в русской литературе. Также пройдут встреча с молодыми поэтами и прозаиками и мастер-классы, которых мы ждем целый год", — рассказала Рудягина.

В рамках фестиваля "Пушкинская горка" запланирована встреча с писателями и поэтами, проживающими на левом берегу Днестра.

Участники мероприятия посетят Бендерскую крепость, а также примут участие в открытии передвижной выставки Товарищества русских художников Молдовы "М-АРТ". Турнир молодых поэтов и чтецов с вручением призов состоится в селе Долна, в усадьбе помещика Ралли, где когда-то гостил Александр Пушкин.

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"Любые места, связанные с именем Пушкина обладают особенной энергетикой для людей, которые Пушкина любят. Всегда, когда приезжаешь туда, где бывал поэт, возникает ощущение, что он где-то рядом", — поделился впечатлениями секретарь Союза писателей России, поэт Виктор Кирюшкин.

Завершится фестиваль в воскресенье музыкально-поэтическим вечером, который состоится в малом зале Национальной филармонии. Вход свободный для всех желающих.

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Теги:
литература, писатели, книги, фестиваль "Пушкинская горка", Олеся Рудягина, Александр Пушкин, Молдова, Кишинев
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