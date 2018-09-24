Уникальные ретро-автомобили из Кишинева, Ясс и Тирасполя показали в Молдове

В Кишиневе на центральной площади были представлены ретро-автомобили из Молдовы и Румынии - это настоящий праздник для любителей технической старины.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В эти выходные Кишинев стал местом события, которое многие восприняли как просто экзотическое, интересное, но не более. Хотя, это не сосем так — мероприятие, о котором пойдет речь, это редкий пример международной дружбы и сотрудничества между представителями одного редкого в наше время начинания.

Итак, суббота и воскресенье стали временем проведения экспозиции ретро-автомобилей на центральной площади Кишинева. Специальными гостями встречи стали "ретровики" из Румынии, члены Ясского филиала Retromobil Club România. Несколько десятков машин, произведенных 30 лет назад и ранее, прибыли из Ясс в Кишинев, чтобы быть представленными глазам жителей молдавской столицы.

"Мы активно нацелены на плотное сотрудничество с коллегами из Румынии и России. Молдова вообще может стать мостом дружбы между этими двумя странами. У нас общие вехи истории, и жителей Молдовы не разделяет языковой барьер с коллегами из обоих государств. Сегодня же вы имеете возможность видеть одно из череды многих масштабных мероприятий, запланированных на ближайшее время. Все карты раскрывать пока не буду, но, уверен, что еще много интересного вскоре ждет всех молдавских, румынских и российских любителей ретро-автомобилей, которые воплощают память о технических достижениях прошлого", — рассказал корреспонденту Sputnik президент молдавского клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов.

Среди участников мероприятия, в числе которых жители обоих берегов Днестра, если говорить о Молдове, — были не только обладатели старинных ретро-автомобилей, но и ретро-мотоциклов.

О них и других представителях ретро-движения, а также о самих машинах подробнее на этом видео:

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Среди представленных в Кишиневе машин оказались самые настоящие жемчужины автопрома прошлых эпох. Виталий Диденко дал новую жизнь "Мерседесу" 1952 года выпуска, изготовленному по модели 1949 года, которая, в свою очередь, была разработана по образцу довоенной эпохи.

"Это авто и после реставрации практически полностью аутентично — мой четвертый реставрационный проект. Машина прибыла в Молдову из Аргентины, и, когда я за нее взялся, в деле помог предыдущий опыт. В момент схода с конвейера машина не претерпела изменений, что для реставратора крайне важно", — рассказал Диденко.

По его словам, представленный автомобиль — прародитель всех машин S-класса.

Леонид Заяц из Бельц, неоднократный герой публикаций на Sputnik Молдова, прибыл на выставку с "Паккардом", в котором, по сведениям от прежнего владельца, ездил маршал Победы Георгий Жуков, когда возглавлял Одесский военный округ.

"Эта американская машина попала на наш континент в 1938 году. Закупали их в СССР за золото для партийной элиты. Такой же автомобиль возил Чкалова и до сих пор хранится в музее легендарного летчика. Авто, которое вы видите сейчас, попало на территорию Молдовы в 1967 году из Одессы", — рассказал Заяц.

Подробности смотрите на видео:

И вот, наконец, на площадь прибыли ретро-автомобилисты из Румынии. Приехали некоторые из них целыми семьями, а кое-кто был одет в народные костюмы.

Драгош Маковей, секретарь Ясского филиала Retromobil Club România рассказал корреспонденту Sputnik о том, что гостями праздника стали 35 ретровиков из-за Прута.

"Вот эта машина была изготовлена в Крайове по лицензии "Ситроена". После 1992 года производство этих авто прекратилось. Но с прежние времена они пользовались большой популярностью среди молодежи, так как были спортивного образца. Идемте дальше! А выпуск машин вот этой модели тоже имеет французские "корни" — он был приурочен к визиту в Бухарест Шарля де Голля. Тогда Чаушеску пришел к согласию с руководством Франции о создании в Румынии совместного автомобильного завода. Первая такая модель увидела свет в 1968 году", — показывает Маковей автомобили из Ясс.

Подробности — на видео:

Возвращаясь к теме международного ретро-авто-сотрудничества между Молдовой, Румынией и Россией, хотим пожелать всем "ретровикам" удачи, а читателям публикаций Sputnik Молдова — следить за обновлением контента нашего сайта. Вскоре вы узнаете об очень интересных совместных событиях ретро-движения трех стран. Пока же — еще немного фотографий и видео с молдо-румынской авто-экспозиции.