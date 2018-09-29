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Таинственное полотно

Таинственное полотно: в Кишиневе выставлена картина с загадкой

© Sputnik / Nicu Goncear
Культура
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В рамках дней европейского наследия, проходящих в Молдове, Национальный художественный музей организовал выставку одной единственной картины. Этого события сотрудники музея ожидали несколько десятков лет.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik, Дарья Чернега. В художественном музее Молдовы впервые за 73 года выставлена уникальная картина. Это портрет императрицы Елизаветы Баварской — супруги Австро-венгерского императора Франца Иосифа. Обилие деталей в изображении явно свидетельствует о том, что испанский художник Федерико Руиза находился под влиянием романтических настроений.

"В период написания картины в Европе господствовал классицизм. Но художник явно находился под влиянием романтизма. Романтические тенденции присутствуют в изображении. Это связано с овальной композицией. Тщательное изображение костюмов, деталей одежды, прически, аксессуаров и декор рамы свидетельствуют о романтическом направлении", — рассказала главный хранитель Национального музея искусств Полина Коломеец.

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© Sputnik / И. Кибзий
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Как рассказали в художественном музее во время официальной презентации отреставрированного полотна, работа испанского мастера не лишена таинственного флера. Портрет Елизаветы Баварской поступил в Художественный музей Молдовы еще в далеком 1945-м году, когда только формировалась его коллекция.

Доподлинно неизвестно, откуда именно в послевоенное время холст прибыл в Кишинев — из зарубежного музея или из частной коллекции. Документов о его поступлении нет. Тем не менее, таинственное полотно было передано музею вместе с портретом императора Франца Иосифа. Как пояснила Полина Коломеец, в этом и состоит уникальность произведения искусства: образец парного портрета встречается не так часто.

Долгая реставрация

Полотно с изображением супруга Елизаветы Баварской — императора Франца Иосифа оказалось более "удачливым". Реставраторы привели его в надлежащий вид еще в 70-е годы прошлого века, и оно неоднократно выставлялось в музее. Императрица же ждала своего часа вплоть до 2014-го года. Тогда молдавские реставраторы впервые взялись за непростую работу.

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Еще в 1945-м году "Елизавета Баварская" поступила в музей в плачевном состоянии с многочисленными порезами, непрофессиональными заплатами на холсте и с поврежденным подрамником. За годы хранения в музее состояние и без того поврежденного портрета еще больше ухудшилось.

"Холст надо было растянуть, так как при длительном хранении он уселся. И красочный слой, который поднялся, некуда было уложить. Надо было растянуть основу, чтобы чешуйки краски положить на первоначальное место", — рассказала реставратор Наталья Голенко.

Сама живопись реставрировалась два года. Специалисты поэтапно работали над каждым участком. Иногда реставраторам приходилось ждать хорошей погоды, чтобы продолжить восстановление полотна. Как пояснила Полина Коломеец, тонировка, например, делается только в солнечные дни.

"Наши реставраторы не стремятся сделать новодел. Они стремятся максимально сохранить технику исполнения. Краски могут пожухнуть со временем и нужно сохранить эту эпохальную особенность для потомков, чтобы это не выглядело сегодняшним произведением", — объяснила главный хранитель Национального музея искусств.

На восстановление рамы тоже понадобилось два года. Реставраторы стремились сохранить на ней оттенок старой позолоты. Иногда для восстановления картины нужно было ждать, пока найдутся редкие материалы и краски. Спустя четыре года кропотливой работы сотрудники музея искусств воплотили давнюю мечту: портрет Елизаветы Баварской выставлен на обозрение публики.

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Теги:
Елизавета Баварская, полотно, тайна, картина, Национальный Художественный музей, Молдова, Кишинев, Культура и искусство
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