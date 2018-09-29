В Кишиневе открылся фестиваль молодого вина "Tulburel"

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В Кишиневе на площадке выставочного центра Moldexpo открылся шестой Фестиваль молодого вина "Tulburel".

В течение двух дней посетители фестиваля смогут попробовать молодое вино из винограда нового урожая и блюда национальной кухни.

© Sputnik / Yana Zaharova Вино и музыка: самые яркие фото фестиваля Must Fest - 2018 17

Тулбурел — это молодое вино, которое можно продегустировать только раз в году, в период переработки винограда. В отличие от муста, только начавшего бродить виноградного сока, в тулбуреле уже содержится до 9% алкоголя. Виноделы называют тулбурел "живым вином", которое является здоровым и полезным напитком, так как в нем еще очень мало консерванта.

В культурной программе фестиваля — выступление фольклорных и современных музыкальных коллективов.

Фестиваль молодого вина организуется в преддверии празднования Дня вина, который состоится в конце следующей недели.



