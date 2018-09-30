Редкие кадры: как Мария Биешу отмечала Новый год в родном селе - видео

В советские времена телевизионное включение из южного молдавского села Волонтировка с новогодним "Голубым огоньком" в Москве была реальностью, а не мифом.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня многое из того позитивного и доброго, что присутствовало в жизни простых сельчан из Молдовы, кажется мифом. Понятно, что с течением времени стираются грани даже добрых воспоминаний, а их нишу в умах и сердцах нынешних оставшихся в родном "гнезде" сельчан занимает удручающая действительность, заколоченные окна навсегда заброшенных и осиротелых домов, поросшие годовалыми ковылями земельные участки, разбитые дома культуры и книжные магазины, закрытые в результате оптимизации школы.

О том, что молдавские села сегодня, как никогда, осиротели говорят сухие данные статистики: по подсчетам социологов, из Молдовы навсегда ежегодно уезжает порядка 35 тысяч трудоспособных граждан.

Многим поверится с трудом, но когда-то в большинстве сел республики все было иначе: жизнь кипела, работа была, да и с культурой и образованием все было куда лучше, чем сегодня. Конечно, особняком в наши дни стоит село Волинтирь (в советское время — Волонтировка, — ред.) в районе Штефан-Водэ, которое благодаря усилиям его уроженки, народной артистки СССР и Молдовы Марии Биешу всегда выглядело сравнительно более ухоженным, присмотренным даже во времена тотальной разрухи 90-х. Однако и там когда-то происходили события, о которых сейчас даже помыслить трудно.

На связи с Москвой — Волонтировка

Судя по редким кадрам "Голубого огонька", снимавшегося на Центральном телевидении СССР с 1982-го на 1983 год, мы видим Дом культуры Волонтировки, в котором наряду с прославленной примой молдавской оперы и ее родными, с не менее известным ансамблем под руководством Сергея Лункевича, за одним столом сидят простые труженики — односельчане Марии Биешу, многие из которых знали ее с детства.

Включение с Центрального телевидения вызвало неподдельный интерес у участников "Голубого огонька" — артистов Александра Михайлова и Владимира Басова.

Сама примадонна, одетая в национальный молдавский костюм рассказывает, что очень рада быть в этот день в таком теплом и дружном окружении, посвящая всем собравшимся и всем телезрителям песню в народном стиле.