Кино Буджака: первый гагаузский фильм показали на кинофестивале в Турции

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Первый гагаузский фильм "Dünürcülük" будет показан в рамках XXV Международного кинофестиваля "Altın Koza" в Турции, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

Кинокартину представлял режиссер фильма Иван Патраман. Премьерный показ фильма в Турции состоялся в субботу днем.

Фильм, выполненный в эстетике черно-белого кинематографа, рассказывает об укладе жизни гагаузов в 20-30-х годах прошлого века.

"Отдельное спасибо всей съемочной группе и мастеру постпроизводства, за подготовку гагаузского фильма к кинофестивалю», — написал на своей странице в социальной сети режиссёр.

На кинофестивале в Турции были представлены 266 произведения — 149 полнометражных картин и 117 короткометражных фильмов.