Программа Дня Вина-2018: что приготовили для туристов и жителей Молдовы

Во время празднования Национального Дня Вина-2018 состоятся дегустации, мастер-классы и масштабные концерты.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В эти выходные, 6 и 7 октября, в Молдове — День вина. Sputnik публикует программу традиционного молдавского праздника в 2018 году.

Утром 6 октября на площади Великого Национального собрания состоится "Парад виноделов". Шествию будут аккомпанировать музыканты народного Оркестра братьев Адваховых, ансамбли "Surorile Osoianu" и "Crenguţa de Iederă".

Шествие завершится церемонией награждения лучших виноделов, после чего состоится музыкальная "Дуэль фанфар".

Во второй половине дня в центре Кишинева пройдет мастер-класс по народным танцам, а в "Школе вина" эксперты Национального бюро винограда и вина проведут лекцию — как правильно пить вино.

В 16.00 начнется выступление фольклорных ансамблей "Plăieșii", "Surorile Osoianu", "Geto-dacii" и "Vatra Neamului". Первый день праздника завершится концертом с участием Нелли Чобану, групп "Brio Sonores", "DoReDos" и "Vally Boghean Band".

В воскресенье утром праздник продолжится выступлением ансамбля "Joc", откроется ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор". Кроме того, состоится церемония награждения призом "Polobocul de Aur" за лучшее домашнее вино.

Во второй половине дня в воскресенье на сцене выступят оркестр "Rapsozii Moldovei", фольклорные ансамбли "Ștefan Vodă", "Romanița" и "Cavalerii armoniei". Воскресенье завершится концертом с участием Виталия Дани, Джеты Бурлаку, Натальи Гордиенко и групп "Akord" и "Ethno Republic".

В центральной шоу-зоне праздника будут представлены стенды 60 виноделен, а также стенд румынских виноделов.

В 2018 году День вина пройдет под лозунгом "Vin din sufletul Moldovei".

© Sputnik / Репортер глянцевого журнала Vogue в восторге от винных маршрутов Молдовы

Организаторами Национального Дня вина выступают Национальное бюро винограда и вина, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, примэрия Кишинева, Ассоциация производителей винодельческой продукции при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и правительством Швеции.

Программа Национального Дня вина (6 и 7 октября 2018 года)

Суббота, 6 октября

Площадь Великого Национального Собрания

10:00 — 11:00. Предпраздничная пресс-конференция. Приветственное слово гостей, выступление оркестра народной музыки братьев Адваховых и оркестра а "Plai Moldovenesc".

11.00 — 13.00. Официальная церемония открытия "Вино от души Молдовы".

Вокально-хореографическая композиция "Чуляндра", оркестр братьев Адваховых. Парад виноделов. Выступление музыкальных коллективов. Церемония награждения лучших виноделов.

14.00 — 18.00. Включение прямой трансляции из Винной школы — мастер классы от сомелье и гастрономическое шоу.

14.00 — 15.00. Дуэль фанфар.

16.00 — 17.45. Выступление этнофольклорных ансамблей.

17.30 — 18.00. Программа "Крестьянский двор".

20.00 — 21.00. Выступление Кэтэлина Жосана

21.00 — 22.00. На сцене "Vally Boghean Band".

Воскресенье, 7 октября

12.00 — 12.30. Вручение премии "Золотая бочка".

12.30 — 13.30. На сцене — Академический государственный ансамбль "Жок".

14.00 — 18.00. На сцене — этнофольклорные коллективы. Прямое включение из Винной школы.

14:00 — 15:00. Дуэль фанфар.

16.00 — 17.30. Выступление народных ансамблей.

17.45 — 18.00. Программа в "Крестьянском дворе".

20.00 — 21.00. На сцене "DoReDos", Нелли Чобану, Наталия Гордиенко и Виталие Дани.

21.00 — 22.00. Группа "Etno-Republic".